Названа сумма призовых победителям и призерам Олимпиады-2026 из России

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своём телеграм-канале о размере призовых выплат для российских спортсменов, завоевавших медали на Играх 2026 года в Италии.
По его словам, победители Олимпиады и Паралимпиады получат по 5 миллионов рублей, серебряные призеры — по 3 миллиона, а бронзовые — по 2 миллиона рублей. При этом выплаты начисляются за каждую завоёванную награду. Призовые предусмотрены также для тренеров спортсменов.
На Олимпийских играх россияне завоевали одну серебряную медаль: Никита Филиппов стал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.
На Паралимпиаде-2026 российская сборная из шести атлетов принесла стране восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.