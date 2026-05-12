Названа сумма призовых победителям и призерам Олимпиады-2026 из России

Помимо спортсменов призовые получат тренеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своём телеграм-канале о размере призовых выплат для российских спортсменов, завоевавших медали на Играх 2026 года в Италии.

По его словам, победители Олимпиады и Паралимпиады получат по 5 миллионов рублей, серебряные призеры — по 3 миллиона, а бронзовые — по 2 миллиона рублей. При этом выплаты начисляются за каждую завоёванную награду. Призовые предусмотрены также для тренеров спортсменов.

На Олимпийских играх россияне завоевали одну серебряную медаль: Никита Филиппов стал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.

На Паралимпиаде-2026 российская сборная из шести атлетов принесла стране восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачёте.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
