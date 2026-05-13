Дегтярев: готовимся к отбору на Олимпиаду-2028 в США

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС рассказал о планах на ближайший олимпийский цикл.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: EPA

«Несмотря на то что мы не удовлетворены решением МОК, все же будем прагматичны. Во-первых, снятие санкций с Беларуси — это серьезная подвижка. Во-вторых, МОК впервые за годы публично отметил конструктивный характер взаимодействия с ОКР. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем. Готовимся к юношеским Олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028 году», — сказал Дегтярев.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года было принято решение о допуске атлетов из этих стран в нейтральном статусе для участия в индивидуальных соревнованиях.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов для участия в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 1 по 14 ноября в столице Сенегала — Дакаре. В них примут участие молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Сборная России выиграла неофициальный медальный зачет последней летней Олимпиады, которая прошла в 2018 году в Буэнос-Айресе.

Летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе. Первые отборочные соревнования на ОИ-2028 начнутся уже в этом году.

В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
