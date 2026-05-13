Дегтярев: готовимся к отбору на Олимпиаду-2028 в США

«Несмотря на то что мы не удовлетворены решением МОК, все же будем прагматичны. Во-первых, снятие санкций с Беларуси — это серьезная подвижка. Во-вторых, МОК впервые за годы публично отметил конструктивный характер взаимодействия с ОКР. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем. Готовимся к юношеским Олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028 году», — сказал Дегтярев.