Министр спорта РФ: мы выступаем против отстранения Израиля и США

«Конечно, процесс затянулся. Оснований для этого мы не видим, потому что, как я уже много раз говорил, ОКР устранил все юридические претензии МОК, которые в 2023 году стали основанием для бана. Устав ОКР приведен в соответствие с Олимпийской хартией и конкретными требованиями юридической комиссии МОК.



Вопрос нарушения олимпийского перемирия, который нам вменили в 2022 году в связи с началом СВО, в марте дезавуировал сам МОК. В заявлении МОК в ответ на многочисленные запросы по поводу возможного отстранения Израиля из-за военных действий в отношении Палестины, Ливана и Ирана прямо говорится, что “резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы”. При этом в тексте подчеркивается, что МОК должен выполнять миссию по сохранению настоящей глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду, и эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они.



К слову, мы против отстранения и Израиля, и США, и кого бы то ни было в спорте. Спорт должен объединять, а не разъединять», — сказал Дегтярев.