Дегтярев объяснил, почему МОК все еще не снял санкции с россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) при рассмотрении возможности снятия санкций с российских спортсменов должен учитывать географию проводимых соревнований, что осложняет принятие окончательного решения.
«Вопрос сложный, кажется, что все легко — давайте всех вернем. МОК находится под давлением западных стран, правительств, большого западноевропейского лобби, которое агрессивно настроено по отношению к России. Здесь встает в полный рост не только допуск российских спортсменов, но и география проведения соревнований. Польшу уже лишили нескольких первенств в разных видах, прибалтийским странам по башке дали, технические поражения в женском футболе литовской сборной присудили. Не хотите? 0:3 получи и точка. По правилам», — рассказал Михаил Дегтярев в подкасте с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу.
«Поэтому это очень сложно администрируемый процесс. Могу сказать точно — мы находимся в постоянной коммуникации с МОК. Наши адвокаты на передовой в Швейцарии сопровождают все суды, всю нашу переписку. И новости, конечно, будут, но я не хочу забегать вперед и оказывать давление, тем более публично. Международные федерации вправе, даже вопреки рекомендациям МОК, восстановить справедливость и уйти от политизации спорта. Этот путь тоже имеет место быть», — добавил министр спорта.
7 мая исполком МОК продлил отстранение Олимпийского комитета России, но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.