Дегтярев объяснил, почему МОК все еще не снял санкции с россиян

По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, Международный олимпийский комитет находится под давлением западных стран.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) при рассмотрении возможности снятия санкций с российских спортсменов должен учитывать географию проводимых соревнований, что осложняет принятие окончательного решения.

«Вопрос сложный, кажется, что все легко — давайте всех вернем. МОК находится под давлением западных стран, правительств, большого западноевропейского лобби, которое агрессивно настроено по отношению к России. Здесь встает в полный рост не только допуск российских спортсменов, но и география проведения соревнований. Польшу уже лишили нескольких первенств в разных видах, прибалтийским странам по башке дали, технические поражения в женском футболе литовской сборной присудили. Не хотите? 0:3 получи и точка. По правилам», — рассказал Михаил Дегтярев в подкасте с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу.

«Поэтому это очень сложно администрируемый процесс. Могу сказать точно — мы находимся в постоянной коммуникации с МОК. Наши адвокаты на передовой в Швейцарии сопровождают все суды, всю нашу переписку. И новости, конечно, будут, но я не хочу забегать вперед и оказывать давление, тем более публично. Международные федерации вправе, даже вопреки рекомендациям МОК, восстановить справедливость и уйти от политизации спорта. Этот путь тоже имеет место быть», — добавил министр спорта.

7 мая исполком МОК продлил отстранение Олимпийского комитета России, но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
