Дегтярев рассказал, как его называют в правительстве

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, как его называют коллеги в правительстве. Об этом он заявил на Всероссийском съезде учителей физической культуры в Тульской области, сообщает «Матч ТВ».
«В правительстве сидим рядом с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым, напротив — министры других сфер. И они нас все время называют — трудовик и физрук. Это несправедливо, учителя физкультуры — ваша ответственность, Сергей Сергеевич», — сказал Дегтярев, обращаясь к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Дегтярев поблагодарил учителей физической культуры и отметил, что именно с них у детей начинается знакомство с физической активностью. Он также поблагодарил родителей, которые приводят детей в спортивные секции.
Министр рассказал, что у него четверо сыновей, которые занимаются разными видами спорта. По его словам, в их числе каратэ, плавание, легкая атлетика, мотоспорт и другие дисциплины.
Дегтярев добавил, что один из его сыновей становился чемпионом Москвы по каратэ.