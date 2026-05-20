Роднина: Нельзя говорить о деградации российского спорта

Ирина Роднина считает, что российский спорт не показывает никакого снижения.
«Сможем ли мы продержаться еще два года без международных турниров? Трудно сказать, потому что не знаю, какой у нас резерв. Плюс у нас многие возвращаются на международные турниры, где занимают высокие места и позиции. За период отстранения где-то произошла смена поколений, а любое новое поколение что-то меняет. Плюс мы все равно работаем и проводим соревнования по международным требованиям в каждом виде спорта. Если эти требования выполняются, то о какой деградации нашего спорта можно говорить?» — передает слова Родниной Sport24.
«Мы мало где выступаем, а там, где выступаем, не показываем никакого снижения. В тех же лыжных гонках от нас приехало всего два человека, поэтому как сравнивать? Даже не было команды, а это всегда дух и настрой. Еще не приехали наши лидеры, которых нигде не допустили. Если мы выступали на Олимпиаде в очень урезанном составе и не лидерами, то какой итог можно подводить?», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.