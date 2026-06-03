Дегтярев объявил о сотрудничестве России и Мадагаскара в спорте

Сегодня Дегтярев провел встречу с мадагаскарской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.
"С генеральным секретарем Олимпийского комитета Республики Мадагаскар Жаном Алексом Харинелина Рандриаманариву обсудили участие и работу команды островного государства в Международном форуме юных олимпийцев.
Представители Мадагаскара впервые принимают в нем участие. Договорились с коллегами из НОК Мадагаскара, что начинаем подготовку двустороннего меморандума о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами наших стран и подпишем его на Международном форуме «Россия — спортивная держава», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Мадагаскар — одна из крупнейших стран в мире по площади и населению, которой пока не удалось завоевать ни одной олимпийской медали. Спортсмены этой страны участвуют в летних Олимпийских играх с 1964 года, а в зимних — с 2018 года.