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Дегтярев объявил о сотрудничестве России и Мадагаскара в спорте

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Россия и Мадагаскар готовят меморандум о спортивном сотрудничестве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня Дегтярев провел встречу с мадагаскарской делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.

"С генеральным секретарем Олимпийского комитета Республики Мадагаскар Жаном Алексом Харинелина Рандриаманариву обсудили участие и работу команды островного государства в Международном форуме юных олимпийцев.

Представители Мадагаскара впервые принимают в нем участие. Договорились с коллегами из НОК Мадагаскара, что начинаем подготовку двустороннего меморандума о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами наших стран и подпишем его на Международном форуме «Россия — спортивная держава», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Мадагаскар — одна из крупнейших стран в мире по площади и населению, которой пока не удалось завоевать ни одной олимпийской медали. Спортсмены этой страны участвуют в летних Олимпийских играх с 1964 года, а в зимних — с 2018 года.