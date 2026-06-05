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Дегтярев рассказал об отношении к смене спортивного гражданства

Министр спорта РФ не одобрил решение некоторых спортсменов о смене спортивного гражданства.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что негативно относится к смене спортивного гражданства, так как рассматривает это как отказ от национального флага.

В феврале он сообщил о планах реализовать проект, который предусматривает запрет на въезд в Россию, лишение спортивных званий и ограничение доступа к спортивным объектам для спортсменов, решивших сменить гражданство.

«Очевидно, я плохо к этому (смене спортивного гражданства) отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: 'Пусть едут'. Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница», — заявил Дегтярев на ПМЭФ.

«Конечно, я отношусь к этому негативно. Понятно, что многие спортсмены за годы отстранения потеряли мотивацию и для них это шанс продолжать карьеру. Именно поэтому я эту машину и запустил обратно в мировой спорт, чтобы нам вернуться. Потому что иначе у нас вообще все могли уехать теоретически. Изоляции не должно быть, спорт должен объединять народы и людей», — добавил он.