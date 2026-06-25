МОК продлил полномочия Коу и Смит и избрал Ферриани почетным членом

146-я сессия Международного олимпийского комитета продлила сроки полномочий двух членов МОК и избрала нового почетного члена организации. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Сессия одобрила продление полномочий Себастьяна Коу и Триши Смит. Их членство в МОК связано с текущими должностями: Коу занимает пост президента World Athletics, а Смит возглавляет Олимпийский комитет Канады.
Коу, избранный членом МОК в 2020 году, достигнет возрастного лимита в 70 лет в 2026 году. Его полномочия продлены в прежнем статусе — как президента World Athletics — до ухода с этой должности в сентябре 2027 года.
Смит была избрана членом МОК в 2016 году и достигнет возрастного лимита в 2027 году. Ее срок продлен как главы НОК Канады — до ухода с поста в 2028 году.
Сессия также избрала Иво Ферриани почетным членом МОК. 11 июня 2026 года он покинул пост в Международной федерации бобслея и скелетона, после чего завершились его полномочия действующего члена МОК. В новом статусе Ферриани утвержден с 25 июня 2026 года.
Во время сессии Ферриани и президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф получили Олимпийский орден из рук президента МОК Кирсти Ковентри.