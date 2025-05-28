Хастл: с чего начать и куда двигаться

Хастл танцуют под музыку с четким ритмом, обычно в диапазоне от 100 до 120 BPM — именно такой темп чаще всего используется на занятиях и турнирах. Он позволяет комфортно выполнять основные фигуры, не теряя музыкальности. Темпы ниже 100 BPM встречаются реже, так как могут быть слишком медленными для парной импровизации, а треки быстрее 130 BPM чаще звучат на вечеринках, но не на соревнованиях.