Спорт против комплексов: как спорт убирает тревожность и возвращает уверенность

Комплексы часто кажутся чем-то, что есть только у нас — будто у других все в порядке, а с нами «что-то не так». На самом деле они есть у всех, просто кто-то научился их скрывать, а кто-то — перерабатывать. Один из самых действенных способов справиться с внутренними зажимами — это движение. Чтобы появилась вера в себя, нужно в первую очередь почувствовать свое тело и начать действовать. Сегодня расскажем про то, как именно спорт помогает преодолеть зажатость и возвращает ощущение контроля над собой.