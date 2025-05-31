Сушка тела для мужчин: как есть, тренироваться и спать, чтобы был рельеф

В отличие от похудения, сушка нацелена на изменение состава тела. Речь не о диетах на выживание, а о системе, где важны рацион, режим и грамотные тренировки. Белок, умеренное кардио, силовые нагрузки, контроль за сном и стрессом — всё это работает только в комплексе. В этом материале — ключевые правила мужской сушки без фанатизма, но с результатом.