Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый сексуальный спортсмен в мире

18-летний игрок в дартс обошел Беллингема, Алькараса и других известных спортсменов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

18-летний чемпион мира по дартсу Люк Литтлер был признан самым сексуальным спортсменом на планете. Об этом сообщает The Sporting News.

Британский сайт знакомств для женатых/замужних, желающих завести роман на стороне, провел опрос, и около двух тысяч жительниц Великобритании выбрали 18-летнего Люка Литтлера наиболее привлекательным атлетом.

«Неотразимое сочетание уверенности, искренности и приветливости парня, который выглядит так, как будто готов угостить вас пинтой пива и поделиться чипсами, сделало его идеальным выбором».

Представитель сайта заявил, что это «победа настоящих мужчин во всем мире». По его словам, женщины больше не в восторге от «отретушированных» мужчин: «Им нужны обычные, уверенные в себе парни, и у Люка Литтлера этого в избытке. Он — спортсмен-антисупермодель, герой рабочего класса с фигурой как у завсегдатая паба. Он уверен в себе, он победитель и он не гонится за совершенством — это самое сексуальное».

Второе место занял боксер Тайсон Фьюри, пилот «Формулы-1» Ландо Норрис стал третьим, другой дартсмен Люк Хамфрис — четвертым. Далее расположились теннисист Карлос Алькарас, тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, теннисист Джек Дрейпер, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и боксер Энтони Джошуа.

В возрасте 17 лет и 347 дней Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира в истории, победив в финале Майкла ван Гервена и побив его рекорд более чем на 6 лет. Он также самый молодой игрок, закончивший лег за 9 дротиков в телевизионном турнире. Он сделал это на турнире Bahrain Darts Masters 2024 года в возрасте 16 лет.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше