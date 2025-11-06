Назван самый сексуальный спортсмен в мире

18-летний чемпион мира по дартсу Люк Литтлер был признан самым сексуальным спортсменом на планете. Об этом сообщает The Sporting News.
Британский сайт знакомств для женатых/замужних, желающих завести роман на стороне, провел опрос, и около двух тысяч жительниц Великобритании выбрали 18-летнего Люка Литтлера наиболее привлекательным атлетом.
«Неотразимое сочетание уверенности, искренности и приветливости парня, который выглядит так, как будто готов угостить вас пинтой пива и поделиться чипсами, сделало его идеальным выбором».
Представитель сайта заявил, что это «победа настоящих мужчин во всем мире». По его словам, женщины больше не в восторге от «отретушированных» мужчин: «Им нужны обычные, уверенные в себе парни, и у Люка Литтлера этого в избытке. Он — спортсмен-антисупермодель, герой рабочего класса с фигурой как у завсегдатая паба. Он уверен в себе, он победитель и он не гонится за совершенством — это самое сексуальное».
Второе место занял боксер Тайсон Фьюри, пилот «Формулы-1» Ландо Норрис стал третьим, другой дартсмен Люк Хамфрис — четвертым. Далее расположились теннисист Карлос Алькарас, тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, теннисист Джек Дрейпер, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и боксер Энтони Джошуа.
В возрасте 17 лет и 347 дней Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира в истории, победив в финале Майкла ван Гервена и побив его рекорд более чем на 6 лет. Он также самый молодой игрок, закончивший лег за 9 дротиков в телевизионном турнире. Он сделал это на турнире Bahrain Darts Masters 2024 года в возрасте 16 лет.