Популярные лекарства, которые вам можно (а профессиональным спортсменам — нет)

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что спортсмены, тренеры, врачи и национальные антидопинговые агентства должны пристально следить за изменениями в списке, но на практике случаются и упущения. Едва ли не самый известный — дисквалификация Марии Шараповой, которая вовремя не узнала о том, что принимаемый ею мельдоний включен в перечень запрещенных препаратов.

Этот список довольно внушительный, а входящие в него препараты зачастую входят в состав обычных лекарств, которые можно купить (и даже без рецепта) в самой обыкновенной аптеке. Отчасти поэтому профессиональные спортсмены не могут приобрести спрей от насморка или средство от головной боли, не проконсультировавшись предварительно со спортивным врачом. Какие же лекарства могут привести к дисквалификации за употребление допинга?

Одно из достаточно популярных лекарств, которое точно нельзя профессиональному спортсмену — «Триметазидин». Этот препарат применяют для профилактики приступов стенокардии при ишемической болезни сердца, при шуме в ушах и головокружениях, вызванных нарушениями мозгового кровообращения. Вещество триметазидин по воздействию на организм напоминает мельдоний и помогает спортсменам восстанавливаться после нагрузок. Оно входит в список запрещенных препаратов ВАДА с 2014 года. За его применение в декабре 2016 года был дисквалифицирован трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи лыжник Максим Вылегжанин. Правда, уже через год спортсмен был оправдан, а дисквалификация отменена.

В препарате «Кардионат» активным веществом является известный уже наверное всем россиянам мельдоний. Он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, а также поддерживает метаболизм сердца и других органов. Несмотря на то, что в показаниях к применению у препарата значится, помимо прочего, «пониженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов», спортсменам «Кардионат» как раз запрещен. В списке запрещенных препаратов мельдоний значится с 2016 года.

Мария Шарапова на пресс-конференции признается в употреблении мельдония. | Источник: AFP 2018

Одним из достаточно популярных лекарств от астмы является «Кленбутерол». Этот препарат применяют для предотвращения и купирования бронхоспазмов при бронхиальной астме, а также при бронхитах. «Кленбутерол» достаточно активно употребляют и не являющиеся астматиками бодибилдеры-любители, которые не проходят антидопинговый контроль, так как считается, что этот препарат способствует сжиганию жира в организме. В профессиональном спорте «Кленбутерол» под запретом с 1992 года, при этом в 2012 году за использование этого препарата был дисквалифицирован известный испанский велогонщик Альберто Контадор.

Также запрещены и другие лекарства, помогающие при астме. Например, «Вентолин» содержит бронхорасширяющий сальбутамол. Сальбутамол входит в список запрещенных препаратов, но для него есть исключение: спортсменам разрешены ингаляции сальбутамола в дозировке не больше 1600 мкг в сутки в разделенных дозах. Интересно, что у некоторых спортсменов, например, у норвежской лыжницы, восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген есть официальное разрешение от ВАДА на употребление этого препарата.

Марит Бьорген на Олимпиаде в Пхенчхане. | Источник: Reuters

«Преднизолон» помогает при внушительном списке заболеваний. Это лекарство употребляют при аллергиях, дерматитах, гипотериозе, бронхиальной астме, артрите, ревматизме, инфекционном мононуклеозе и других заболеваниях. Вещество преднизолон — глюкортикоидный лекарственный препарат, то есть стероидный гормон, полученный синтетическим путем. В профессиональном спорте преднизолон запрещен при приеме орально, внутривенно, внутримышечно и ректально. Атлеты употребляют этот препарат для улучшения потребления кислорода организмом. По информации хакерской группы Fancy Bears, у известной американской теннисистки Серены Уильямс есть терапевтическое исключение, разрешающее прием преднизолона.

Серена Уильямс в матче "Уимблдона". | Источник: AP 2018

Спрей «Ринофлуимуцил» — средство для лечения насморка. Помимо лечения обычной заложенности носа при банальной простуде это лекарство рекомендуют для борьбы с ринитом и синуситом. Спреи от насморка — популярное лекарство среди боксеров, ведь у большинства из них по ходу карьеры были сломаны и, зачастую не раз, носы, и спортсмены испытывают проблемы с дыханием. Один из действующих компонентов в составе «Ринофлуимуцила» — сульфат туаминогептана. Туаминогептан является стимулятором и входит в список веществ, запрещенных ВАДА. Именно этот препарат был обнаружен в допинг-пробе российского боксера Миши Алояна в 2016 году. За употребление туаминогептана у спортсмена отобрали серебряную медаль Олимпиады.

Миша Алоян на церемонии награждения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. | Источник: AFP 2018

Чуть ли не самым популярным мочегонным средством в России является «Фуросемид». Вещество фуросемид, как и многие другие диуретики, запрещено ВАДА. Диуретики зачастую используются спортсменами, чтобы вывести из организма следы употребления других запрещенных препаратов. Также мочегонные применяются для снижения веса, которое может улучшить показатели спортсменов в некоторых видах спорта, например, в фигурном катании или художественной гимнастике, или которое может помочь спортсменам «вписаться» в нужную весовую категорию, например, в борьбе или боксе. Поэтому диуретики профессиональные атлеты могут употреблять только при наличии у них специального терапевтического разрешения. За использование фуросемида в 2001 году были дисквалифицированы известные российские гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина.

Алина Кабаева (слева) и Ирина Чащина на подиуме на Олимпиаде в 2004 году. | Источник: Reuters

А вот популярное средство от простуды и гриппа «ТераФлю» в 2018-м году спортсменам еще можно, но уже в 2019-м это лекарство может оказаться под запретом. В него входит вещество фенилэфрин, которое в настоящий момент включено в программу мониторинга ВАДА, то есть организация следит за тем, какое действие оказывает употребление фенилэфрина на организм спортсмена. Если ВАДА решит, что препарат позволяет атлетам улучшать свои показатели, это вещество, а вместе с ним и «ТераФлю», станут допингом.