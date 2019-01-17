Дубов: Больше всего люблю блиц, а рапид терпеть не могу
Российский гроссмейстер Даниил Дубов рассказал, как ему удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам.
Российский гроссмейстер Даниил Дубов рассказал, как ему удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам.
Дубов на турнире в
— Больших ощущений не было. Обрадовался, но ощущения, что небеса разверзлись, не было.
— Как бы мог объяснить свою победу? Стечение обстоятельств, хорошо играл, соперники…
— Все сразу, мне кажется. нет, ну то есть прилично играл, но есть 20−25 человек, которые могут играть хорошо. Если
— Ты был в команде Магнуса (при подготовке к матчу за первенство мира — прим.), насколько этот опыт тебе помог?
— Опыт был очень интересный. Когда мне было 14−15 лет, я ночами сидел на ICC и ждал, что туда придет условный Грищук или Накамура, и я сыграю с ними 10 партий. Я им проиграю, пойду опять набирать рейтинг, потом они меня опять обыграют и так далее. Поэтому когда ты можешь пару месяцев играть на кухне с чемпионом мира — понятно, что было очень интересно. И себя интересно было соотнести с ним, и просто посмотреть на все это изнутри.
— Эта победа
— Мироощущение точно нет. Желание заниматься шахматами у меня и так есть. Пока, слава богу, Борис Абрамович Гельфанд со мной продолжает заниматься, я буду заниматься. Внутренне не могу сказать, что для меня это
— Классика, быстрые шахматы и блиц — какой у тебя приоритет?
— Я тебя расстрою. Самое важное — классика, за нее надо бороться всеми силами. А люблю я больше всего блиц. А рапид терпеть не могу. Это с колоссальным отрывом — самая нелюбимая игра. Но видишь — сложилось так, как сложилось. В блиц играть — больший кайф. В рапиде я получил ноль удовольствия с первого до последнего тура. Там и паузы длинные, и сам контроль времени… Я играл, потому что надо было, — рассказал Дубов в интервью
Илья Андреев