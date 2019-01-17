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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубов: Больше всего люблю блиц, а рапид терпеть не могу

Российский гроссмейстер Даниил Дубов рассказал, как ему удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам.

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Источник: РИА "Новости"

Дубов на турнире в Санкт-Петербурге набрал 11 очков в 15 партиях, обогнав на пол-очка группу преследователей, включая Магнуса Карлсена.

— Больших ощущений не было. Обрадовался, но ощущения, что небеса разверзлись, не было.

— Как бы мог объяснить свою победу? Стечение обстоятельств, хорошо играл, соперники…

— Все сразу, мне кажется. нет, ну то есть прилично играл, но есть 20−25 человек, которые могут играть хорошо. Если кому-то из них везет, выиграть может кто угодно. Говорить, что я теперь самый сильный в мире в рапид, я не планирую. Сложилось так, как сложилось. Конечно, и повезло плюс играл нормально.

— Ты был в команде Магнуса (при подготовке к матчу за первенство мира — прим.), насколько этот опыт тебе помог?

— Опыт был очень интересный. Когда мне было 14−15 лет, я ночами сидел на ICC и ждал, что туда придет условный Грищук или Накамура, и я сыграю с ними 10 партий. Я им проиграю, пойду опять набирать рейтинг, потом они меня опять обыграют и так далее. Поэтому когда ты можешь пару месяцев играть на кухне с чемпионом мира — понятно, что было очень интересно. И себя интересно было соотнести с ним, и просто посмотреть на все это изнутри.

— Эта победа как-то изменит твое мироощущение, твое желание больше заниматься шахматами?

— Мироощущение точно нет. Желание заниматься шахматами у меня и так есть. Пока, слава богу, Борис Абрамович Гельфанд со мной продолжает заниматься, я буду заниматься. Внутренне не могу сказать, что для меня это что-то… Я понимал, что есть 30 человек, которые при везении могут выиграть чемпионат мира. Я понимал, что в эти 30 я, наверное, попадаю. Ну вот я выиграл.

— Классика, быстрые шахматы и блиц — какой у тебя приоритет?

— Я тебя расстрою. Самое важное — классика, за нее надо бороться всеми силами. А люблю я больше всего блиц. А рапид терпеть не могу. Это с колоссальным отрывом — самая нелюбимая игра. Но видишь — сложилось так, как сложилось. В блиц играть — больший кайф. В рапиде я получил ноль удовольствия с первого до последнего тура. Там и паузы длинные, и сам контроль времени… Я играл, потому что надо было, — рассказал Дубов в интервью Youtube-каналу Александра Морозевича.

Илья Андреев

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