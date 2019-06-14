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14 июня, источник: Sportmail.ru

Кроссовки, которые помогут вам пережить жару

Лето — самое время прикупить новые, легкие, удобные и недорогие кроссовки на каждый день или для длительных прогулок. Ведь надо же в чем-то ходить без ощущений, что ноги засунули в печку или то, что не порвется о первый же камень в походе за город? Спорт Mail.Ru выбрал самые подходящие кроссовки для лета. На любой вкус и цвет.

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Для тех, кто ценит классику

Классические кроссовки

Легкие кроссовки в классическом стиле, которые будут уместны практически в любой ситуации.

Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки шикарные! Точно, как на картинке. Легкие, удобные, качество на высоте. На мой 42 размер брал 10. Отлично подошли.

Для тех, кто любит полегче

Легкие кроссовки

Суперлегкие кроссовки, идеальные для лета.

Что пишут те, кто уже купил: Обувь хорошая, но думала, что будут легче. Подошва тяжеловата для них, а так удобные. Брала свой размер и не ошиблась. Рекомендую продавца конечно.

Для тех, кто хочет быть повыше

Кроссовки на платформе

Кроссовки на платформе — прекрасный способ выглядеть повыше, не страдая на каблуках.

Что пишут те, кто уже купил: Очень крутые кроссы, на вид добротные, не супер легкие, как многая обувь с алика. Кажется, что должны быть более или менее прочными. Точь в точь как на картинке, размер подошел 1 в 1.

Для активного отдыха на природе

Кроссовки для отдыха на природе

В них ногам точно не будет жарко даже при экстремально теплой погоде.

Что пишут те, кто уже купил: Доволен всем: качеством, соответствием размера (8,5=42), дизайном, быстрой доставкой. В общем, заказывайте не стесняйтесь.

Для тех, кто следит за модой

Актуальные кроссовки

Актуальные минималистичные кроссовки.

Что пишут те, кто уже купил: Ношу 39, заказала 40, как в тапках, свободно, мягко, удобно. У кого широкая стопа тоже подойдет, и будет очень комфортно. Пришли быстро, я очень довольна товаром за такую сумму, рекомендую.

Для тех, кто любит военный стиль

Кроссовки "милитари"

Потому что милитари всегда в моде.

Что пишут те, кто уже купил: Рекомендую, рекомендую и ещё раз рекомендую. Лёгкие, качество хорошее, клея нет, немного запах резины, ну это пахнет подошва. А так… очень стильные и, главное, таких ни у кого нет! Да, немного большемерят.

Для самой жаркой погоды

Кроссовки для жары

Легкие и продуваемые женские кроссовки-туфли.

Что пишут те, кто уже купил: Удобные, легкие, дышащие. Широковаты немного, зато нигде не давят, и нога дышит. Липучки компенсируют этот маленький недостаток. крепкие и подтягивают хорошо. Товар шел чуть больше месяца до Московской области.

Для тех, кто любит поярче

Яркие кроссовки

Яркие сетчатые кроссовки, в которых не страшно влезть даже в воду, так что они отлично подойдут и для загородного отдыха.

Что пишут те, кто уже купил: Заказываю второй раз. Первые относил почти год. Тапки абсолютно неубиваемые, если только сильно не зацепиться об острый край. Можно смело стирать в машинке. После стирки как новые. Очень лёгкие и удобные.

Для тех, кому важно имя

Брендовые кроссовки

Кроссовки от известного производителя телефонов и гаджетов.

Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки неожиданно приятно удивили. Даже очень приятно. Являюсь поклонником спортивной обуви. И очень люблю хорошие кроссовки. Дома есть и Nike и Asics, Reebok и Adidas. Могу сказать, что эти кроссовки не хуже известных брендов. А учитывая их цену, даже лучше. Ношу обувь 40 размера, заказал 41. Сели как носки. Очень удобные, легкие. Закажу обязательно в другом цвете еще пару. Шли до СПб примерно 3−4 недели.

Для оригиналов

Необычные кроссовки

Просто яркие и необычные.

Что пишут те, кто уже купил: Кросы красивые очень, все как на фото. Размер мой. Качественный пошив, цвет улет! Советую, ребят. Не пожалеете. И да, они не маломерят. Все как по линеечке. Меряйте правильно.

Для тех, кто любит побольше

Большие кроссовки

Большие, брутальные и устрашающие.

Что пишут те, кто уже купил: Первое впечатление супер, доставка быстрая, смотрятся на ноге эффектно. Визуально увеличивают стопу, поэтому рекомендую осторожно выбирать невысоким людям. Есть запах пластика, но очевидно он быстро выветрится.

Для тех, кто любит белые

Белые кроссовки

Классика классик. Но есть и другие цвета, если вдруг захочется купить не только белые.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные кроссы, очень легкие и воздушные. Пришли за 15 дней до СПб, продавца советую, с ним не общались.

Для тех, кто предпочитает кеды

Кеды

Легкие и классические тряпочные «тапочки», ну что тут еще скажешь.

Что пишут те, кто уже купил: Качество хорошее, точно по размеру, правда чуть чуть по бокам жмут, но думаю разносятся.

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