Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
Лето — самое время прикупить новые, легкие, удобные и недорогие кроссовки на каждый день или для длительных прогулок. Ведь надо же в
Лето — самое время прикупить новые, легкие, удобные и недорогие кроссовки на каждый день или для длительных прогулок. Ведь надо же в
Легкие кроссовки в классическом стиле, которые будут уместны практически в любой ситуации.
Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки шикарные! Точно, как на картинке. Легкие, удобные, качество на высоте. На мой 42 размер брал 10. Отлично подошли.
Суперлегкие кроссовки, идеальные для лета.
Что пишут те, кто уже купил: Обувь хорошая, но думала, что будут легче. Подошва тяжеловата для них, а так удобные. Брала свой размер и не ошиблась. Рекомендую продавца конечно.
Кроссовки на платформе — прекрасный способ выглядеть повыше, не страдая на каблуках.
Что пишут те, кто уже купил: Очень крутые кроссы, на вид добротные, не супер легкие, как многая обувь с алика. Кажется, что должны быть более или менее прочными. Точь в точь как на картинке, размер подошел 1 в 1.
В них ногам точно не будет жарко даже при экстремально теплой погоде.
Что пишут те, кто уже купил: Доволен всем: качеством, соответствием размера (8,5=42), дизайном, быстрой доставкой. В общем, заказывайте не стесняйтесь.
Актуальные минималистичные кроссовки.
Что пишут те, кто уже купил: Ношу 39, заказала 40, как в тапках, свободно, мягко, удобно. У кого широкая стопа тоже подойдет, и будет очень комфортно. Пришли быстро, я очень довольна товаром за такую сумму, рекомендую.
Потому что милитари всегда в моде.
Что пишут те, кто уже купил: Рекомендую, рекомендую и ещё раз рекомендую. Лёгкие, качество хорошее, клея нет, немного запах резины, ну это пахнет подошва. А так… очень стильные и, главное, таких ни у кого нет! Да, немного большемерят.
Легкие и продуваемые женские
Что пишут те, кто уже купил: Удобные, легкие, дышащие. Широковаты немного, зато нигде не давят, и нога дышит. Липучки компенсируют этот маленький недостаток. крепкие и подтягивают хорошо. Товар шел чуть больше месяца до Московской области.
Яркие сетчатые кроссовки, в которых не страшно влезть даже в воду, так что они отлично подойдут и для загородного отдыха.
Что пишут те, кто уже купил: Заказываю второй раз. Первые относил почти год. Тапки абсолютно неубиваемые, если только сильно не зацепиться об острый край. Можно смело стирать в машинке. После стирки как новые. Очень лёгкие и удобные.
Кроссовки от известного производителя телефонов и гаджетов.
Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки неожиданно приятно удивили. Даже очень приятно. Являюсь поклонником спортивной обуви. И очень люблю хорошие кроссовки. Дома есть и Nike и Asics, Reebok и Adidas. Могу сказать, что эти кроссовки не хуже известных брендов. А учитывая их цену, даже лучше. Ношу обувь 40 размера, заказал 41. Сели как носки. Очень удобные, легкие. Закажу обязательно в другом цвете еще пару. Шли до СПб примерно 3−4 недели.
Просто яркие и необычные.
Что пишут те, кто уже купил: Кросы красивые очень, все как на фото. Размер мой. Качественный пошив, цвет улет! Советую, ребят. Не пожалеете. И да, они не маломерят. Все как по линеечке. Меряйте правильно.
Большие, брутальные и устрашающие.
Что пишут те, кто уже купил: Первое впечатление супер, доставка быстрая, смотрятся на ноге эффектно. Визуально увеличивают стопу, поэтому рекомендую осторожно выбирать невысоким людям. Есть запах пластика, но очевидно он быстро выветрится.
Классика классик. Но есть и другие цвета, если вдруг захочется купить не только белые.
Что пишут те, кто уже купил: Отличные кроссы, очень легкие и воздушные. Пришли за 15 дней до СПб, продавца советую, с ним не общались.
Легкие и классические тряпочные «тапочки», ну что тут еще скажешь.
Что пишут те, кто уже купил: Качество хорошее, точно по размеру, правда чуть чуть по бокам жмут, но думаю разносятся.