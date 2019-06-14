Кроссовки, которые помогут вам пережить жару

Классические кроссовки Больше фото

Легкие кроссовки в классическом стиле, которые будут уместны практически в любой ситуации.

Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки шикарные! Точно, как на картинке. Легкие, удобные, качество на высоте. На мой 42 размер брал 10. Отлично подошли.

Легкие кроссовки Еще варианты

Суперлегкие кроссовки, идеальные для лета.

Что пишут те, кто уже купил: Обувь хорошая, но думала, что будут легче. Подошва тяжеловата для них, а так удобные. Брала свой размер и не ошиблась. Рекомендую продавца конечно.

Кроссовки на платформе Узнать цену

Кроссовки на платформе — прекрасный способ выглядеть повыше, не страдая на каблуках.

Что пишут те, кто уже купил: Очень крутые кроссы, на вид добротные, не супер легкие, как многая обувь с алика. Кажется, что должны быть более или менее прочными. Точь в точь как на картинке, размер подошел 1 в 1.

Кроссовки для отдыха на природе Еще фото

В них ногам точно не будет жарко даже при экстремально теплой погоде.

Что пишут те, кто уже купил: Доволен всем: качеством, соответствием размера (8,5=42), дизайном, быстрой доставкой. В общем, заказывайте не стесняйтесь.

Актуальные кроссовки Больше фото

Актуальные минималистичные кроссовки.

Что пишут те, кто уже купил: Ношу 39, заказала 40, как в тапках, свободно, мягко, удобно. У кого широкая стопа тоже подойдет, и будет очень комфортно. Пришли быстро, я очень довольна товаром за такую сумму, рекомендую.

Кроссовки "милитари" Узнать цену

Потому что милитари всегда в моде.

Что пишут те, кто уже купил: Рекомендую, рекомендую и ещё раз рекомендую. Лёгкие, качество хорошее, клея нет, немного запах резины, ну это пахнет подошва. А так… очень стильные и, главное, таких ни у кого нет! Да, немного большемерят.

Кроссовки для жары Больше вариантов

Легкие и продуваемые женские кроссовки-туфли.

Что пишут те, кто уже купил: Удобные, легкие, дышащие. Широковаты немного, зато нигде не давят, и нога дышит. Липучки компенсируют этот маленький недостаток. крепкие и подтягивают хорошо. Товар шел чуть больше месяца до Московской области.

Яркие кроссовки Посмотреть фото

Яркие сетчатые кроссовки, в которых не страшно влезть даже в воду, так что они отлично подойдут и для загородного отдыха.

Что пишут те, кто уже купил: Заказываю второй раз. Первые относил почти год. Тапки абсолютно неубиваемые, если только сильно не зацепиться об острый край. Можно смело стирать в машинке. После стирки как новые. Очень лёгкие и удобные.

Брендовые кроссовки Узнать цену

Кроссовки от известного производителя телефонов и гаджетов.

Что пишут те, кто уже купил: Кроссовки неожиданно приятно удивили. Даже очень приятно. Являюсь поклонником спортивной обуви. И очень люблю хорошие кроссовки. Дома есть и Nike и Asics, Reebok и Adidas. Могу сказать, что эти кроссовки не хуже известных брендов. А учитывая их цену, даже лучше. Ношу обувь 40 размера, заказал 41. Сели как носки. Очень удобные, легкие. Закажу обязательно в другом цвете еще пару. Шли до СПб примерно 3−4 недели.

Необычные кроссовки Больше фото

Просто яркие и необычные.

Что пишут те, кто уже купил: Кросы красивые очень, все как на фото. Размер мой. Качественный пошив, цвет улет! Советую, ребят. Не пожалеете. И да, они не маломерят. Все как по линеечке. Меряйте правильно.

Большие кроссовки Еще варианты

Большие, брутальные и устрашающие.

Что пишут те, кто уже купил: Первое впечатление супер, доставка быстрая, смотрятся на ноге эффектно. Визуально увеличивают стопу, поэтому рекомендую осторожно выбирать невысоким людям. Есть запах пластика, но очевидно он быстро выветрится.

Белые кроссовки Посмотреть цену

Классика классик. Но есть и другие цвета, если вдруг захочется купить не только белые.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные кроссы, очень легкие и воздушные. Пришли за 15 дней до СПб, продавца советую, с ним не общались.

Кеды Больше фото

Легкие и классические тряпочные «тапочки», ну что тут еще скажешь.