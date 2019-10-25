Канделаки удивилась состоянию вагонов РЖД (видео)

Тина Канделаки побывала в Ярославле на слете лидеров лиги студенческих клубов. Генеральный продюсер «Матч ТВ» приехала туда на поезде и по дороге записала критический ролик в адрес «РЖД».



Канделаки не понравилось то, что в умывальнике не было воды.



«Я люблю “РЖД”, но каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях?» — подписала Канделаки свой твит.