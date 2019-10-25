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24 октября, источник: Sportmail.ru

Канделаки удивилась состоянию вагонов РЖД (видео)

Генпродюсер «Матч ТВ» прокатилась на поезде.

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Источник: РИА "Новости"

Тина Канделаки побывала в Ярославле на слете лидеров лиги студенческих клубов. Генеральный продюсер «Матч ТВ» приехала туда на поезде и по дороге записала критический ролик в адрес «РЖД».

Канделаки не понравилось то, что в умывальнике не было воды.

«Я люблю “РЖД”, но каждый раз удивляюсь, как в XXI веке можно перевозить людей в таких условиях?» — подписала Канделаки свой твит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известная телеведущая также посетовала на то, что у нее в вагоне не работал wi-fi.

Андрей Санталов

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