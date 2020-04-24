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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Танцы медсестер в Англии возмутили больных (видео)

Обвинили в неуважении.

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Источник: Reuters

В Англии возник скандал после записанных для соцсетей танцев медработников в разных городах. Такие ролики были сняты по инициативе больниц в Лондоне, Лидсе и Вулверхэмптоне, чтобы поднять дух врачам и медсестрам, которые часто сталкиваются со смертельными случаями из-за эпидемии коронавируса.

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Но эти видео раскритиковали больные раком и их родственники — сейчас отменены даже запланированные обследования и сеансы химиотерапии.

«Это такое неуважение, учитывая, что столько людей болеют и умирают. Представьте, как кто-то потерявший близкого человека, теперь видит эти дурацкие ролики», — написала в твиттере пользовательница с ником AmyinLondon.

«Меня не впечатляют эти вереницы танцующих медсестер. Или присматривайте за пациентами, или отдыхайте. У нас тут не Китай, нам не нужна ежедневная пропаганда», — добавила юзер с ником Ruperts Margate.

Одним из самых известных стал ролик с медсестрами, исполнившими хаку — ритуальный танец маори из Новой Зеландии.

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Андрей Санталов

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