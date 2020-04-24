Танцы медсестер в Англии возмутили больных (видео)

В Англии возник скандал после записанных для соцсетей танцев медработников в разных городах. Такие ролики были сняты по инициативе больниц в Лондоне, Лидсе и Вулверхэмптоне, чтобы поднять дух врачам и медсестрам, которые часто сталкиваются со смертельными случаями из-за эпидемии коронавируса.

Но эти видео раскритиковали больные раком и их родственники — сейчас отменены даже запланированные обследования и сеансы химиотерапии.



«Это такое неуважение, учитывая, что столько людей болеют и умирают. Представьте, как кто-то потерявший близкого человека, теперь видит эти дурацкие ролики», — написала в твиттере пользовательница с ником AmyinLondon.



«Меня не впечатляют эти вереницы танцующих медсестер. Или присматривайте за пациентами, или отдыхайте. У нас тут не Китай, нам не нужна ежедневная пропаганда», — добавила юзер с ником Ruperts Margate.



Одним из самых известных стал ролик с медсестрами, исполнившими хаку — ритуальный танец маори из Новой Зеландии.