В России выявлен 11 231 случай коронавируса за сутки
В России за прошедшие сутки зафиксирован 11 231 случай коронавируса. Общее число заразившихся в стране превысило 177 000 человек.
В России за прошедшие сутки зафиксирован 11 231 случай коронавируса. Общее число заразившихся в стране превысило 177 000 человек.
У 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.
К настоящему моменту полностью выздоровели 23 803 человека, 1 625 скончались.
Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Больше случаев только в США, Испании, Италии и Великобритании.