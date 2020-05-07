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11:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В России выявлен 11 231 случай коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксирован 11 231 случай коронавируса. Общее число заразившихся в стране превысило 177 000 человек.

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Источник: Агентство «Москва»

У 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

К настоящему моменту полностью выздоровели 23 803 человека, 1 625 скончались.

Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Больше случаев только в США, Испании, Италии и Великобритании.

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