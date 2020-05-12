Шварценеггер показал суперрастяжку в шуточном ролике

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер выложил новое видео в своем инстаграме. Экс-губернатор Калифорнии рассказал о важности растяжки, держа при этом сигару во рту.



«Растяжка так же важна, как и силовая тренировка. Так что давайте, собрались и наклоняемся в одну сторону, затем в другую», — с этих слов начинается ролик Шварценеггера.