Шварценеггер показал суперрастяжку в шуточном ролике
Арнольд в порядке.
Арнольд в порядке.
Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер выложил новое видео в своем инстаграме.
«Растяжка так же важна, как и силовая тренировка. Так что давайте, собрались и наклоняемся в одну сторону, затем в другую», — с этих слов начинается ролик Шварценеггера.
«В любом случае, у меня с растяжкой все в порядке сегодня, горжусь собой», — пошутил Шварценеггер в конце видео.
Ролик, выложенный актером в соцсетях, быстро стал популярным в интернете.
В этом году Шварценеггеру исполнится 73 года. В 2019-м он снялся в очередной части «Терминатора»
Андрей Санталов