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12 мая, источник: Sportmail.ru

Шварценеггер показал суперрастяжку в шуточном ролике

Арнольд в порядке.

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Источник: AP 2020

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер выложил новое видео в своем инстаграме. Экс-губернатор Калифорнии рассказал о важности растяжки, держа при этом сигару во рту.

«Растяжка так же важна, как и силовая тренировка. Так что давайте, собрались и наклоняемся в одну сторону, затем в другую», — с этих слов начинается ролик Шварценеггера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В любом случае, у меня с растяжкой все в порядке сегодня, горжусь собой», — пошутил Шварценеггер в конце видео.

Ролик, выложенный актером в соцсетях, быстро стал популярным в интернете.

В этом году Шварценеггеру исполнится 73 года. В 2019-м он снялся в очередной части «Терминатора»

Андрей Санталов

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