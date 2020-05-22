Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 мая

Источник: РИА "Новости"

Павел Погребняк заболел коронавирусом

Нападающий «Урала» и бывший форвард сборной России Павел Погребняк заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в заявлении.

Напомним, что чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

В МОК рассказали об условиях для проведения Олимпиады в Токио

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс рассказал об особых условиях для проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года.

По словам Коутса, рассматриваются несколько вариантов. Среди них — помещение олимпийской деревни на карантин, ограничение присутствия зрителей, а также отделение спортсменов от болельщиков и представителей СМИ.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Токио не может быть перенесена. И если не удастся провести ее следующим летом, она будет отменена.

У трех футболистов «Оренбурга» выявлены антитела на коронавирус

Футбольный клуб «Оренбург» прошел тестирование на коронавирус. Тест тренера вратарей дал положительный результат.

Также сообщается, что у трех футболистов были выявлены антитела.

«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сообщили в «Оренбурге».

Сезон НХЛ близок к возобновлению в формате плей-офф

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг проголосовал по предложению о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд. Результаты голосования станут известны в пятницу.

При этом утверждение формата не будет означать, что сезон возобновится в ближайшее время.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Стал известен матч, которым возобновится чемпионат Испании

Сезон в чемпионате Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 12 июня. Первым матчем после перерыва станет севильское дерби «Бетис» — «Севилья».