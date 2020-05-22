Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 22 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 22 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Нападающий «Урала» и бывший форвард сборной России Павел Погребняк заболел коронавирусом. Об этом сообщила
«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые
Напомним, что чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.
Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс рассказал об особых условиях для проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года.
По словам Коутса, рассматриваются несколько вариантов. Среди них — помещение олимпийской деревни на карантин, ограничение присутствия зрителей, а также отделение спортсменов от болельщиков и представителей СМИ.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Токио не может быть перенесена. И если не удастся провести ее следующим летом, она будет отменена.
Футбольный клуб «Оренбург» прошел тестирование на коронавирус. Тест тренера вратарей дал положительный результат.
Также сообщается, что у трех футболистов были выявлены антитела.
«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сообщили в «Оренбурге».
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг проголосовал по предложению о возобновлении сезона в формате
При этом утверждение формата не будет означать, что сезон возобновится в ближайшее время.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта
Сезон в чемпионате Испании, прерванный
Предполагается, что о возобновлении сезона испанским клубам будет официально объявлено 28 мая.