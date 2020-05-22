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21:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 22 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:41 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 168 433+121 056
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось335 936+6 120
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 990 963+66 732
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
Источник: РИА "Новости"

Павел Погребняк заболел коронавирусом

Нападающий «Урала» и бывший форвард сборной России Павел Погребняк заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в заявлении.

Напомним, что чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

В МОК рассказали об условиях для проведения Олимпиады в Токио

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс рассказал об особых условиях для проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года.

По словам Коутса, рассматриваются несколько вариантов. Среди них — помещение олимпийской деревни на карантин, ограничение присутствия зрителей, а также отделение спортсменов от болельщиков и представителей СМИ.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Токио не может быть перенесена. И если не удастся провести ее следующим летом, она будет отменена.

У трех футболистов «Оренбурга» выявлены антитела на коронавирус

Футбольный клуб «Оренбург» прошел тестирование на коронавирус. Тест тренера вратарей дал положительный результат.

Также сообщается, что у трех футболистов были выявлены антитела.

«Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными COVID-19. На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — сообщили в «Оренбурге».

Сезон НХЛ близок к возобновлению в формате плей-офф

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг проголосовал по предложению о возобновлении сезона в формате плей-офф из 24 команд. Результаты голосования станут известны в пятницу.

При этом утверждение формата не будет означать, что сезон возобновится в ближайшее время.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Стал известен матч, которым возобновится чемпионат Испании

Сезон в чемпионате Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 12 июня. Первым матчем после перерыва станет севильское дерби «Бетис» — «Севилья».

Предполагается, что о возобновлении сезона испанским клубам будет официально объявлено 28 мая.

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