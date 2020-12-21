30 спортивных и не только товаров, которые спасут в морозы

Для начала советуем обратить внимание на самые выгодные предложения:

Скидки на максимум: подборка товаров с самыми большими скидками Узнать цены

Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля Узнать цену

Незаменимая вещь для зимних лыжных походов или просто прогулок на природе. Их основная особенность — полная водонепроницаемость. Данная модель позволяет работать с любыми сенсорными устройствами, не снимая перчаток. Кстати, благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Перчатки классные! Качественно прошито, подошли хорошо на среднее телосложение! Спасибо продавцу! Температурный режим до -10. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Водонепроницаемые зимние перчатки Узнать цену

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

Что пишут в отзывах: Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Утепленные кроссовки Узнать цену

Снуд подойдет практически для любых активностей на улице. Защитит при занятиях спортом от пыли и затруднит проникновение пыльцы, что очень важно весной для аллергиков. Также пригодится, если вы любите ездить на велосипеде по городу.

Что пишут в отзывах: 21 день до Башкирии. Ткань крепкая, качественная, надёжная. Цвет приятный! Мне нравится. Не давит, не слетает. Дышится нормально. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Многофункциональный снуд Узнать цену

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Потрясающий спортивный костюм для женщин Узнать цену

Идеальное приобретение для занятий спортом на улице зимой или просто для длительных прогулок в городе и на природе. Помогут вам сохранить ноги в тепле. Есть три режима подогрева, которые переключаются с помощью небольшого пульта. Продавец обещает, что одной зарядки хватает на целый день, а сами стельки способны выдержать более 300 подзарядок. Есть доставка из России.

Что пишут в отзывах: Получили стельки на третий день после заказа. Зарядили и опробовали, пульт работает, стельки нагреваются на трех режимах. Зона нагрева — передняя часть, пятки не обогреваются (это указано в описании). Внешний вид и упаковка в порядке. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Стельки с подогревом Узнать цену

Маска для максимальной защиты лица и шеи от холода и ветра. Балаклава комфортно облегает подбородок и лицо, а мягкий шарф эффективно согревает шею. Можно использовать раздельно как верхнюю, так и нижнюю части. Сменный угольный фильтр-картридж защитит органы дыхания от пыли.

Что пишут в отзывах: Отличный продукт, такой же, как в описании. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Балаклава с угольным фильтром Узнать цену

Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.

Что пишут в отзывах: Помада супер-пупер-классная. Ехала, правда, оооочень долго… 2 месяца. В итоге приехала. Пахнет вкусно и оставляет нежно-розовый оттенок. Смывается мицелярной водой. В общем, советую! Спасибо продавцу, буду пользоваться с удовольствием. Посылка не отслеживалась на территории РФ. Посмотреть другие отзывы…

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Увлажняющий бальзам для губ с неожиданным эффектом Узнать цену

Отличный осенний жилет всего за одну минуту спасет от нелетной погоды на рыбалке, в походе или во время долгой прогулки по городу. А все потому, что он с электрическим подогревом, который действует практически мгновенно! Заряжается очень просто — с помощью кабеля USB.

Что пишут в отзывах: Отличный товар, все как описано. Заказывал средний размер, сидит хорошо, но лучше покупайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Безрукавка с подогревом по суперцене Узнать цену

Необычные симпатичные кеды с искусственным мехом — отличный вариант обуви на позднюю осень и не очень холодную зиму. Есть низкие и высокие модели и классные цвета. А еще хорошая скидка!

Что пишут в отзывах: 41размер на русский 40 отлично сели, очень комфортные. Верх бархатный/велюровый, но выглядит прилично. Внутри мех, супермягкий. Кеды милые и теплые. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Теплые кеды Узнать цену

Качественную куртку для не очень холодной зимы доставляют со склада в России, поэтому она приходит быстро, а стоит дешевле. На главной распродаже года, да еще и со скидочными купонами, цена будет еще приятнее. Покупатели в комментариях отмечают, что в жизни пуховик выглядит даже лучше, чем на фото, а пошив очень аккуратный.

Что пишут в отзывах: Классная курточка. Размер подошел идеально. Качество и пошив мне понравились. Хорошая покупка. Смотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Мужской спортивный пуховик по суперцене Узнать цену

Теплые домашние тапочки в спортивном стиле — отличный подарок всем, кто занимается спортом или ведет активный способ жизни.

Что пишут в отзывах: 5 баллов! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Стильные тапочки на толстой подошве Узнать цену

Отличная вещь для зимы, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

Что пишут в отзывах: Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Куртка с подогревом Узнать цену

Совершенно необходимая вещь осенью и зимой, которую постоянно забываешь купить. Можно остановиться именно на этом недорогом портативном варианте с постоянной температурой и дезодорированием.

Что пишут в отзывах: Хорошая сушилка, стильная и качественная. Есть три режима работы: 3 часа, 6 часов и 9 часов, что очень удобно! Продавец положил переходник! Спасибо большое! Товаром довольна! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Сушка для обуви Xiaomi Узнать цену

Универсальное худи свободного кроя, которое подойдет как в качестве верхней одежды, так и утепляющего слоя. Продавец предлагает самую разнообразную гамму цветов на выбор, а благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Толстовка супер! Качество отличное. Не сильно толстая для осени и весны больше. Швы все качественные. Все соответствует описанию. Возьму ещё что-то у этого бренда. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Уютная зимняя толстовка Узнать цену

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением.

Что пишут в отзывах: Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Непромокаемые ботинки Узнать цену

Вещь, незаменимая на заснеженных склонах. Маска подходит для многоцелевого использования, занятий спортом на открытом воздухе, гонок, велоспорта, кайтсерфинга, водных лыж, страйкбола, пейнтбола и т. д. Имеет защиту от ультрафиолета класса UV400.

Что пишут в отзывах: Всё просто великолепно. Товаром довольна. Без повреждений, видно в них хорошо, удобные, резинка регулируется, затемняют так что солнце не слепит. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Горнолыжная маска Узнать цену

Легкие, водонепроницаемые утепленные брюки подойдут не только для экстремальных видов спорта, но и для неспешных прогулок по заснеженным равнинам. С такой экипировкой вам не будут страшны ни мороз, ни снег, ни сырость.

Что пишут в отзывах: Очень хорошие штаны. Размерная сетка очень точная (прямо очень), даже по длине попали. Сначала расстроился, потому как ожидалось, что будут потолще, но опасения оказались напрасны, мороз до 10 держат отлично. Рекомендуется к покупке. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Брюки для альпинизма Узнать цену

Ветрозащитный, водонепроницаемый зимний костюм станет ярким воспоминанием очередного зимнего сезона. В таких куртке и штанах — и на сноуборд, и на лыжи! Вы будете самой яркой на склоне, даже если не делаете крутые трюки. Супербыстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Очень хорошее качество, теплый и красивый! Спасибо продавцу! Посмотреть другие отзывы. Посмотреть другие отзывы.

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Яркий лыжный костюм Узнать цену

В осеннюю холодную погоду так приятно наслаждаться горячими напитками, особенно если они всегда под рукой. Именно для этого и создан классический и стильный термос. Изоляционный материал толщиной в 1 мм позволяет поддерживать температуру жидкости в течение 12 часов, а нержавеющая сталь создает мощный барьер против коррозии. Кроме того, термос весит всего 215 граммов, а толщина его пластиковых стенок — 0,08 мм, что позволяет сделать его более легким и компактным, но при этом не потерять в объеме жидкости. При покупке трех штук предоставляется скидка, а доставка осуществляется по территории РФ.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар

Стильный термос Узнать цену

Портативная грелка для рук, она же зарядка для телефона. Идеальное сочетание для осенних прогулок — и руки в тепле, и телефон заряжен. Саму грелку также можно перезаряжать и использовать до бесконечности. А еще у нее необычный дизайн, и все ваши друзья точно будут спрашивать, что это у вас такое.

Что пишут в отзывах: Доставка до СПб полтора месяца. Качество самого товара супер как все от Xiaomi, цвет очень красивый. Посмотреть другие отзывы

Нажми на картинку, чтобы узнать больше!

Грелка-зарядка Xiaomi Узнать цену

Женский легкий и тонкий пуховик — суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

Что пишут в отзывах: Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Легкий пуховик Узнать цену

Невероятно теплые угги с высоким голенищем защитят в лютые морозы. Это очень комфортная и почти невесомая обувь, за что ее любят во всем мире. Продавец предлагает разные цвета — и классические, и необычные яркие. Товар доставляют бесплатно и ускоренно — всего за пару недель.

Что пишут в отзывах: Дошли за 2 недели, есть небольшой запах, думаю, выветрится. Мех хороший, плотный. В подарок положили носочки и сантиметр. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Супертеплые угги Узнать цену

Шапка с меховой подкладкой внутри защитит от мороза и ветра. С такой можно и на рыбалку, и в зимний поход. Доступны разные цвета.

Что пишут в отзывах: Отличная шапка. Полностью соответствует описанию. На голове сидит хорошо, теплая и удобная. Покупкой доволен, продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Утепленная мужская шапка Узнать цену

Стильные спортивные ботинки с очень теплой меховой подкладкой и толстой подошвой спасут в метель и слякоть. Водоотталкивающий материал дополнительно защищен водонепроницаемыми нашивками. Действует ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Ботинки хорошие, пришли в срок, продавцу спасибо за подарочек, в подарок положили шнурки и стельки. Спасибо. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Мужские ботинки Узнать цену

Очень теплые носки из овечьей шерсти (23%) и хлопка (55%) с добавлением синтетического волокна для прочности и эластичности не дадут ногам замерзнуть во время долгих прогулок, катания на лыжах или на зимней рыбалке. Доступны разные цвета и ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Отличные носки, мягкие, тёплые! Заказ пришел за две недели до Москвы, такой скорости я не ожидала. Спасибо продавцу! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Шерстяные носки Узнать цену

Куртка с утиным пухом — настоящая находка для российской зимы. Она надежно согревает и защищает от ветра, при этом пошита очень стильно и не выглядит очень объемной. Отличный вариант и для городских улиц, и для походов и поездок. На товар действует ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Она очень классная! Именно такую и хотела. Девочки, спасибо всем за отзывы и фото, очень помогли. Доставка до Санкт-Петербурга 12 дней. Получила за 5 минут в «Пятерочке» возле дома. На российский S, заказала М — идеально, оверсайз, как и хотелось. Мех большой и натуральный. Длина на рост 163 см — полностью закрывает попу. Рукав абсолютно нормальный, не короткий. Но у меня обычные руки, не длинные. По температурному режиму пока не могу сказать — в Питере сейчас на удивление тепло, +6… К покупке рекомендую. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Женский пуховик Узнать цену

Один из хитов продаж на Али — теплые зимние универсальные леггинсы. Они отлично смотрятся с туникой, свитшотом и даже с платьем, а еще сочетаются абсолютно с любой обувью. Идеально подходят для прогулок и занятий зимними видами спорта. Доступны разные цвета и ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Все хорошо! Пришло быстро в объединённой посылке с другими заказами. Колготки тёплые, плотненькие. Без брака. Сели отлично по фигуре, посадка высокая, пупок закрывают. Заказывала 3 пары колготок разного цвета. Цвета как на картинке у продавца. Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Утепленные леггинсы Узнать цену

Яркие курточки по суперцене выглядят очень стильно и отлично смотрятся с джинсами. Очень хороший и теплый вариант на каждый день для поздней осени, ранней весны и не очень холодной зимы юга России. Доступны разные цвета, размеры и ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Чудесная легкая курточка на пуху! На рост 116 см решили заказать 6 Т и не ошиблись! Ребенок очень доволен, так как она абсолютно не сковывает движений, и позволяет веселиться на улице от души. Подойдет скорее на осень, причем даже прохладную. Под свитерок можно до нуля! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!

Детский пуховик Узнать цену

Обратите внимание на теплые акриловые палантины по символической цене. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и бесплатную ускоренную доставку. В отзывах к товару отмечают его универсальность. Платок отлично смотрится и с пуховиком, и с пальто, и со спортивной курткой.

Что пишут в отзывах: Теплый и мягкий платок, цвета нежные, светлее чем на фото. Единственное, что сильно трещал из-за электростатики, когда распаковывала из пакета. Цену свою стоит, ношу с удовольствием! Посмотреть другие отзывы

Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!