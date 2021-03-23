Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

Специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что больший уровень физической активности позволил бы сохранить до 5 миллионов жизней ежегодно. Они подсчитали, что 80% подростков и 25% взрослых в мире двигаются недостаточно, а потому неустанно напоминают о важности физической активности для здоровья.
Программы, направленные на популяризацию активного образа жизни и физической культуры, существуют в разных странах. В России это федеральный проект «Спорт — норма жизни» (часть национального проекта «Демография»), реализация которого началась в 2019 году. Задача проекта — увеличить к 2030 году долю россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Цель амбициозная, но вполне достижимая, отмечает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Спорт становится все более доступным: появляется все больше секций, в которых могут заниматься и дети, и взрослые, реконструируются и строятся новые спортивные площадки, проводятся соревнования, принять участие в которых могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки.
Специально для поддержки любительского спорта в России был запущен конкурс «Ты в игре». С конца 2020 года любой желающий мог представить свой оригинальный проект. Всего было подано более 2,5 тысяч заявок со всей России, из числа которых эксперты конкурса отобрали 200 проектов из 60 регионов. После формирования лонг-листа каждый желающий мог проголосовать за понравившийся проект. В итоге в шорт-лист вошел победитель народного голосования, набравший максимальное количество голосов, а еще девять заявок отобрали на заседании экспертного совета. Итого 10 проектов теперь поборются за 1 миллион рублей на свое развитие.
Победителем народного голосования стал проект из Орловской области «Тропа героев» — забеги с препятствиями, где конкурировать нужно не с другими участниками, а с самим собой — преодолевать преграды и взращивать собственные способности.
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В шорт-лист вошли сразу три цифровых проекта. Это Trisystems из Москвы, авторы которого создали онлайн-платформу для эффективных тренировок по бегу, триатлону и велоспорту — тех самых дисциплин, которые сейчас набирают популярность. С помощью платформы можно подготовиться к полному Ironman или более простой дистанции — система поможет составить план тренировок, который будет адаптироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и достигнутых результатов.
Еще один цифровой проект, связанный с триатлоном, — сайт TriStats.Ru, где собирается вся статистика по триатлонным стартам не только со всей России, но и со всего мира. Создатели проекта из Санкт-Петербурга отмечают, что сайт уже посещает каждый второй российский триатлет, а в дальнейшем система имеет шансы стать еще более популярной.
Run With Zippy — мобильное приложение от разработчиков из Республики Саха (Якутия). Это беговой трекер, в котором физическая активность владельца приложения становится «энергией», необходимой для виртуального питомца, кота Зиппи. Заниматься спортом вместе с Зиппи становится веселее, интереснее и продуктивнее — формируется привычка тренироваться, а значит занятия становятся более регулярными.
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В шорт-лист вошел еще один проект из Санкт-Петербурга — «Футбольные мамы», международное сообщество, объединяющее более 15 000 мам футболистов из 3 стран и 20 городов России. Проект поддерживает мам юных футболистов, становясь площадкой для общения и обмена опытом, а также помогает в популяризации футбола в России.
Детская следж-хоккейная лига существует с 2016 года. Она объединяет 30 команд из 25 регионов страны, из них 25 команд по следж-хоккею (хоккей на санях), 4 команды по хоккею для незрячих и 2 команды по специальному хоккею для детей с особенностями развития. Лига проводит всероссийский фестиваль адаптивного хоккея, международный инклюзивный хоккейный лагерь и конференции для специалистов. Создана молодежная сборная по следж-хоккею, которая успешно выступает на международных соревнованиях. В партнерстве с российскими производителями выпускает инвентарь для занятий адаптивным хоккеем.
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«Дворовая лига чемпионов» из Свердловской области — проект, разработанный специально для вовлечения детей в занятия спортом. Он преследует не только оздоровительные цели, но также прививает любовь к спорту через дворовый футбол и помогает социализации подростков из неблагополучных семей.
В Алтайском крае уделяют внимание людям пенсионного возраста и стремятся вовлекать их в спорт. Эти цели преследует проект «Нам года не беда», который поможет создать открытое пространство для пожилых людей, где они смогут поддерживать не только физическую форму, но и ментальное здоровье. Все это будет происходить под контролем квалифицированных специалистов.
Участники из Республики Крым представили проект «Crimea X Run» — многодневный ультра-трейл по Крыму, в ходе которого необходимо будет преодолеть 170 километров за 5 дней. Трасса пройдет по красивейшим местам полуострова.
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Городская гонка с элементами квеста и викторины «ВелоQUIZ» — проект из Иркутской области. Любой желающий сможет принять участие в квесте: для этого достаточно просто выйти из дома и «оседлать» велосипед. Это и спорт, и соревнования — в каждой игре определяются победители. За лето 2020 года в квестах поучаствовало 240 участников, все они высказали желание повторить этот опыт. Авторы проекта отмечают, что такой проект возможно запустить в любом городе, используя их платформу.
Все участники конкурса получили возможность пройти специально разработанную образовательную программу «Стратегия создания и продвижения спортивного проекта» на базе Российского Международного Олимпийского Университета. В обучении задействованы ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены. Это поможет и при подготовке к финальной презентации своего проекта, которая состоится в начале апреля. Тогда же и определится победитель, который получит 1 миллион рублей на развитие своего проекта.