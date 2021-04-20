Что подарить спортсмену на день рождения: топ самых популярных товаров с АлиЭкспресс

Фитнес-трекер Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.

Крутые кроссовки Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.

Крутые беспроводные наушники Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо? Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.

Очень удобные мужские кроссовки Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.

Электротренажер для пресса Почем стоит купить? Потому что в зал идти не всегда хочется, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Доставка менее недели. В комплекте инструкция. Три накладки и три блока, а также кабель для зарядки. Зарядка всех блоков может осуществляться одновременно, за счет трех ответвлений. Итак, изделие просто в использовании. Всего 6 режимов, переключаются нажатием кнопки М. А также есть регулятор мощности +-. Прибор интересный. Я новичок в этом плане, спортом давно не занималась. Уже 1 и 2 уровни мощности для меня довольно ощутимы. Определенно присутствует стимуляция мышц.

Сексуальный купальник Покупки на весеннее-летний сезон были бы неполными без красивого и сексуального купальника. Большая размерная сетка, огромный выбор цветов (в том числе и вернувшийся в моду анималистический принт), а также разнообразие фасонов позволят подобрать идеальный пляжный лук на любой вкус и фигуру. Приятным бонусом будет и шикарная скидка почти в 50%. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Купальник просто супер! Пошит качественно, строчки ровные, материал хороший, не пахнет. Лямки регулируются. На параметры 90-70-94 можно было бы взять L, сидит впритык. А так очень довольна - за такую цену просто огонь!

Суперудобные очки для велоспорта Если вы серьезно занимаетесь велоспортом или же просто любите время от времени покататься на велосипеде, то эти очки для вас. Солнце, ветер, пыль или мошки - ничто больше не помешает вашему комфорту. Поляризация надежно защитит глаза от солнечных лучей, а суперудобная форма от ветра и летящей в глаза пыли. Надевайте и наслаждайтесь катанием. Кстати, это отличный ответ на вопрос: что подарить мужчине спортсмену? Хотя эти очки они подойдут и для женщин. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Товар в отличном состоянии. 5 линз на месте, все в отличном состоянии, изъянов не увидел. Футляр, сумочка и ткань для протирания очков фирменные, судя по логотипу) Единственное, не особо понял, зачем нужна маленькая пластиковая оправа, это наверное для тех, кто постоянно ходит в очках (мб в оптиках вставляют линзы с нужным минусом в них)‍♂️ но могу ошибаться. В целом очень доволен. Очки пришли где то через 5-7 дней с момента заказа

Суперудобные женские кроссовки Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.

Складной самокат Износостойкие и эластичные колеса позволяют ехать без шума, а алюминиевая прочная рамка безопасна при вождении. Чтобы сложить самокат, достаточно нажать всего одну кнопку. Благодаря персональной регулировке подходит для разных возрастов. Амортизирующая система обеспечит комфортную и быструю поездку. Заказывайте через доставку из России. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Заказ пришел очень быстро: 3 дня, и я его получил. Хорошего качества, крепкий, хорошо рулится и катается. С продавцом не общался, и не было повода! Заказ отправлен быстро и без задержек. Заказываю уже второй раз, до этого брал сразу два и тоже остался доволен полностью!

Палки для скандинавской ходьбы Ультракомпактные палки для скандинавской ходьбы — легкие и удобные. Палки небесно-голубого цвета из углеродного волокна подарят вам настоящее удовольствие от прогулок. Очень легкий кожаный ремешок обеспечивает максимальный комфорт при минимальном весе. Сменный наконечник из вольфрамовой стали отвечает за лучшее качество на «рынке трости». Доставка из России. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Заказ шел почти месяц, продавец отправил быстро после заказа. Палки супер, очень понравились. Обошлись в 2494 руб. Легкие, комплектация, как и заявлена продавцом, надеюсь, в эксплуатации покажут себя на отлично. Регулируются очень легко, есть инструкция, все понятно. Порадовали насадки для хождения по снегу, достаточно большие, легко снимаются и одеваются. Палки состоят из 3х секций, примерно по 50см, удобно поместить в рюкзак при переезде.

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Безопасные рабочие кроссовки Безопасная рабочая обувь не обязательно должна быть тяжелой и скучной. Теперь можно совместить защиту с комфортом и стилем. Легкие и дышащие кроссовки со стальным носком, прочной нескользящей подошвой и светоотражающими вставками отлично подойдут как для работы, так и активного отдыха. Кроссовки имеют все необходимые сертификаты безопасности, и выполнены в стильном дизайне и разных цветах. Кстати, сейчас их можно купить по скидке до 50%. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Кроссовки просто класс. Из плюсов: дизайн, очень мягкая стелька, защитные вставки в носах для предотвращения травм пальцев, дополнительный комплект шнурков в подарок. Минусов я не нашел, если придраться то на мой 42 размер они чуть великоваты. Продавец прислал инструкцию по эксплуатации.

Водонепроницаемый тонкий коврик для похода С водонепроницаемым портативным ковриком вы хорошо проведете время на природе. А используя его в качестве плаща, вы будете спокойны, если пойдет дождь. В комплекте с товаром для отдыха идут четыре колышка в качестве утяжелителей. Когда коврик перестанет быть нужным, просто сложите его и завяжите на рюкзаке. Легко чистить: возможно использование в стиральной машине. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Заказал коврик 25 декабря 2020г., а получил 13 января 2021г. Быстрая доставка. Отличный коврик, тонкий, легкий. В комплекте 4 колышка для крепления, чтобы не уносило ветром. Рекомендую к покупке. Спасибо продавцу!

Большой воздушный змей Воздушный змей — отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе! Выберитесь в выходной на пару часиков в парк или на стадион всей семьей. Побегайте, понаблюдайте за облаками вместе с товаром для отдыха алиэкспресс. Яркая расцветка этого змея оставит вам незабываемые впечатления. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Змей хороший. Сегодня забрал и протестил с ребенком, летает, все нормально. Выглядит красочно. Можно брать.

Бесшовный комплект для йоги Бесшовный комплект для фитнеса и йоги. В наборе на алиэкспресс — до пяти элементов одежды. Вы можете ходить на занятия и выбирать, что именно наденете на тренировку в зависимости от ее интенсивности. Идеальная посадка по фигуре. Костюм практически не ощущается на теле, плотно облегающая ткань не сковывает движений. Комплект легко стирается и быстро сохнет, высокотехнологичный материал за считанные минуты отводит влагу — тренируйтесь без следов пота при интенсивных тренировках. Не требует глажки. Действует функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Костюм качественный, нет никакого запаха, добрался до меня быстро в целости и сохранности. Подошел идеально, хотя я боялась, что не подойдет, так как уж очень миниатюрная: рост 150 см, вес 40 кг. Очень удобный, уже успела его потестить, позаниматься в нем. К телу очень приятный, практически не ощущается на теле, не давит, но сидит надежно. Я безумно им довольна, советую!

Фитнес-ленты Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Товар пришёл за 16 дней с момента открытия заказа. Упаковано было в пакет из пузырчатой плёнки и дополнительно запаяно в полиэтиленовый пакет. Сам жгут был в сложенном виде зафиксирован двумя резинками. Всё дошло в сохранности. Товар хорошего качества, запах отсутствует. Продавца и товар рекомендую

Умные кроссовки Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.

Чип для умных кроссовок Микросхема с Bluetooth - составляющая “умных” кроссовок. К сожалению, они поставляются без нее. Если подумываете купить смарт-кроссовки, добавляйте в корзину сразу и микрочип. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Классная вещь, полноценный датчик для измерения и подсчета шагов а-ля браслета мибэнд, только здесь она аккуратно укладывается в либо специальную обувь, либо в специализированную стельку. Пришло, кстати, без батарейки.

Стул для путешествий Сверхлегкий стул со встроенной сумкой для хранения пригодится каждому для отдыха на природе. Товар для туризма и отдыха на алиэкспресс легко складывается, не уменьшая при этом его прочность (выдержит до 150 кг). Эргономичный удобный дизайн. Берите его как для пляжного отдыха, так и для пикника или рыбалки. Работает функция ускоренной доставки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень легкий, компактный, прочный, каркас не жесткий, динамика есть, прыгать на таком стуле, скорее всего, не получится, но комфортно отдохнуть на все 100%. Брал для велопоходов, очень доволен. Доставка — молния — 3 дня и 4 часа до Санкт-Петербурга (из России естественно), трек не отслеживался.

Профессиональные носки для фитнеса Среди разнообразных товаров для туризма и отдыха на алиэкспресс найдете и универсальные спортивные носки. Профессиональная «амуниция» подойдет для баскетбола, футбола, бега и пешего туризма. Пригодятся в езде на велосипеде. Фитнес-носки из 100% хлопка, подходят как для мужчин, так и для женщин. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отличное качество по такой цене. Удобные и красиво облегающие. Продавца рекомендую.

Спортивный костюм для девочек Теплый спортивный костюм для маленьких модниц. Удобный, практичный, функциональный — подойдет как для занятий спортом, так и в качестве повседневной одежды. Есть разные расцветки. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Комплект, как это описано, цвет и качество 100%, хорошо упакован и пришел вовремя моей дочери понравилось, спасибо.

Спальный мешок-палатка для активного отдыха Всепогодный компактный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.

Потрясающий спортивный костюм для женщин Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.

Самофиксирующийся бинт Фиксирующий бинт, который не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде и не вызывает раздражений. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Самофиксирующийся бинт, пойдет если нужно закрепить повязку или зафиксировать сустав. Качество хорошее, не разматывается. У нас в аптеках/магазинах тоже продают подобные, но значительно дороже и все одинаковой ширины (5 см). Здесь можно выбрать ширину, что очень удобно.

Яркий лыжный костюм Ветрозащитный, водонепроницаемый зимний костюм станет ярким воспоминанием очередного зимнего сезона. В таких куртке и штанах — и на сноуборд, и на лыжи! Вы будете самой яркой на склоне, даже если не делаете крутые трюки. Супербыстрая доставка из России. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Очень хорошее качество, теплый и красивый! Спасибо продавцу! Посмотреть другие отзывы.

Яркий спортивный костюм Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%! Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.

Сенсорные перчатки за копейки Отличная возможность купить суперпопулярные у покупателей сенсорные перчатки с хорошей скидкой. С ними не придется морозить руки каждый раз, когда нужно воспользоваться телефоном в холодную погоду. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Товар получен. Никаких повреждений нет. Материал качественный, ппршито все аккуратно. Размер подошёл отлично. Продавца советую

Электромассажер для шеи Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс!

Дышащие полуперчатки для велоспорта Отличные амортизирующие перчатки, выполненные из дышащего материала, не только помогут вам крепче и удобнее держаться за руль велосипеда или самоката, но и защитят их в непредвиденных ситуациях, например, в случае падения. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Перчатки классные, сидят как влитые, аморты в меру мягкие и не стесняют движения. Порадовала обрезинка ладони и пальцев, очень приличного качества и всё к месту. И верхняя часть на тыльной стороне ладони, она из сетчатой синтетики и прекрасно дышит.

Мужской костюм для рыбалки Данная модель — простой и практичный, предельно универсальный костюм, который одинаково эффективно защитит от осадков, ветра и насекомых. Станет настоящей находкой не только для рыболовов и охотников, но также для грибников, активных туристов, лесников и всех, кто длительное время пребывает на природе. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Брал 3xl, мой рост 180 см. Вес 96 кг. Отлично подошел. Качество супер, костюм как раз для весны и осени, в Краснодаре можно до поздней осени и с начала марта уже носить. Рекомендую продавца

Рыболовные приманки Пластиковая блесна размером 50 мм и весом в 5 граммов отлично подойдет для ловли щуки, окуня и баса. В наличии имеется 15 различных видов приманок разных цветов, а два тройных крючка надежно зафиксированы двойным креплением. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Отправил быстро. Окрас крутой и ровный. Петли клеить не нужно. Крючки белые острые. К двойнику припаян одинарник. Крючки натуральный тройник. Колечки правильные и упругие. Качество норм. Продавец отличный - общительный. Отправил мне купон на скидку. Рекомендую

Умная колонка «Капсула» Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей. Перейти в магазин >> Нажмите на картинку, чтобы узнать больше В отзывах пишут: Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.