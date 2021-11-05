Брейк жив? 5 мифов о новом олимпийском виде спорта

В России многие воспринимают брейк-данс как что-то из начала 2000-х: тогда одноклассники в мешковатых штанах в школьных коридорах крутились на полу, танцуя «нижний брейк». На самом деле субкультура, зародившаяся в Бронксе в начале 1970-х, оказалась такой способной к самоорганизации, что в 2024-м дебютирует на Олимпиаде в Париже. Чемпионаты России, Европы и мира, международные турниры и финалы — с точки зрения структуры брейкинг ничем не уступает более древним видам спорта.
К слову, сами участники (b-boys и b-girls) предпочитают название «брейкинг», но, как философски замечают некоторые из них, если есть и другие слова, почему бы их не использовать.
А что, в брейке есть девочки?
Этот миф сразу же называют все b-girls, когда у них спрашивают о стереотипах, с которыми они сталкиваются. Обывателям нелегко заподозрить в хрупкой блондинке или в маме годовалого малыша участниц финала одного из самых престижных турниров по брейку.
Во время загрузки произошла ошибка.Александра Vavi Вавилкина-Качанова
Брейк-данс долго оставался видом с доминирующим количеством мужчин. На Мировом финале, который состоится в польском Гданьске 6 ноября, впервые будет полная соревновательная сетка из 16 b-girls. В числе участниц, пробившихся в финальную стадию, 3 россиянки: Александра Vavi Вавилкина-Качанова, Надежда Nadia Готлиб и Наташа Kastet Килячихина.
Кстати, Kastet — действующая (и двукратная!) чемпионка турнира.
Во время загрузки произошла ошибка.Наташа Kastet Килячихина
А что, брейком занимаются не только подростки?
В Мировом финале среди мужчин Россию представляет Александр Gun Ганачьян — ему 32 года. Константину Kosto Елисейцеву, участнику предварительного раунда, — 35. В брейк-кругах на вопрос о возрасте все сразу же вспоминают немца Нильса Storm Робицки — ему за 50.
Во время загрузки произошла ошибка.Константин Kosto Елисейцев
Брейк-данс растет, а вместе с ним и спортсмены: они учатся, заводят семьи, рожают детей, и продолжают заниматься любимым спортом как и другие профессиональные атлеты.
А что, в брейке есть оценки?
С точки зрения болельщиков, система батлов делает брейк идеальным спортом. Олимпийская сетка с боями на вылет, динамичные батлы из двух раундов — в каждой схватке симпатизируешь кому-то из участников и остаешься вовлеченным в адреналиновую гонку. Но — не всегда сходу понимаешь, кто и почему прошел дальше!
Наташа Kastet Килячихина и Shigekix из Японии - победители Red Bull BC One World в Hanger 7 в Зальцбурге, Австрия, 28 ноября 2020 года. | Источник: Red Bull Content Pool
На Мировом финале победителя определяют 5 судей: за кого из участников отдано больше голосов, тот и выиграл. Формальных оценок в цифрах, как это привычно происходит в фигурном катании или художественной гимнастике, не ставят, но смотрят на разные элементы в комплексе: физическую форму, оригинальность, музыкальность.
Как спортсмен справился с нагрузкой, насколько сложные у него элементы, хватает ли ему, в конце концов, дыхания; насколько необычным и уникальным был стиль выступления; как участник умеет адаптироваться под ритм, ловить бит музыки.
Предельно понятный даже для непосвященного зрителя эпизод — падение во время элемента. И даже с ним можно выиграть, если танцор смог обыграть падение, перекрыл его в следующем раунде, не растерялся и «докатал» свою программу полноценно до конца.
Испанский b-boy Xak во время Red Bull Bc One Camp France в Лионе, Франция, 29 мая 2021 года. | Источник: Red Bull Content Pool
И все-таки. Брейк — это спорт?
Танец в брейкинге на самом деле абсолютно системный: в нем есть структура выступления, продуманная сложность элементов, качество исполнения, артистизм. Возьмем для примера основные термины из брейка: топрок (top rock), даунрок (downrock), пауэрмув (power move) и фриз (freeze). Этот набор элементов может сочетаться между собой в танце ровно так, как в фигурном катании спортсмены используют аксель и сальхов, а в прыжках в воду разные способы вращения.
Убедиться в спортивности брейк-данса можно в субботу, 6 ноября. Батлы Red Bull BC One начнутся в 19.30 по московскому времени, доступна онлайн-трансляция.
B-boy Bart (Бразилия) во время подготовки к домашнему Red Bull BC One - Cypher в Форталезе, 11 сентября 2021 года. | Источник: Red Bull Content Pool