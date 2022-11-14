«Ты в игре»: третий сезон уже стартовал

Что это за конкурс

Согласно исследованию Автономной некоммерческой организации (АНО) «Национальные приоритеты», уровень счастья человека связан с регулярными физическими нагрузками. За вовлечение россиян в занятия спортом отвечают всевозможные проекты, реализованные в разных городах страны. И часто их создателями становятся энтузиасты, продвигающие любимый спорт и вкладывающие в это всю душу и силы.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» был создан специально для развития таких инициатив. Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта России благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В конце октября стартовал третий сезон «Ты в игре». Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно. По мнению экспертов конкурса, в новом сезоне он станет еще масштабнее. Для 25 проектов, которые войдут в шорт-лист и будут бороться за победу в различных номинациях, разработана еще одна образовательная программа.

Создатели 250 лучших проектов в каждом сезоне конкурса получают доступ к специальной образовательной программе, в которую входят лекции и семинары от российских спортсменов и представителей спортивной индустрии. Программа помогает участникам приобрести различные навыки, необходимые для развития и продвижения успешного спортивного проекта.

Зачем участвовать

Победители пяти основных номинаций конкурса получают гранты в размере 300 тысяч рублей, а победитель становится обладателем гранта в 1 миллион рублей. Кроме того, благодаря участию в конкурсе многие проекты получают возможность выйти на новый уровень, например, найти новые площадки и открыть филиалы в других городах.

В экспертный совет третьего сезона конкурса вошли, в том числе, министр спорта России Олег Матыцин и президент КХЛ, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов. Лига выберет проекты, для которых она и ее руководство станут менторами по развитию, при этом выбирать будут из проектов, независимо от представленных в них видах спорта. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

«Ты в игре» включает разные направления, принимать участие в конкурсе можно с самыми различными проектами. Так, категория «Точка старта» рассчитана на местный, локальный уровень и охват до 500 участников. Категория «Масштаб» предназначена для федеральных и всероссийских проектов с охватом более 500 участников. Детские инициативы собраны в номинации «Дети в спорте». Номинация «Трансформации в спорте» создана для высокотехнологичных и цифровых проектов. Для адаптивного спорта предусмотрена номинация «Безграничные возможности».

Партнеры конкурса также представят свои номинации. Так, компания «Триколор» выберет победителя в номинации «#НашСпортЗдесь» и покажет документальный фильм о нем на своих каналах. Спортивный сайт «Чемпионат.com» в номинации «Медиа» поддержит авторов, освещающих спортивные события на собственных информационных ресурсах. Зрители же могут выбрать победителя в категории «Народное голосование», где будут бороться за победу проекты, вошедшие в лонг-лист конкурса.

А компания-производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING в специальной номинации поддержит проекты, которые реализуют свои инициативы на базе инфраструктурных объектов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Кто участвует

Первые заявки на участие в третьем сезоне «Ты в игре» уже поданы. Одним из них стал семейный фестиваль летних видов спорта Sviyaga Fest из Татарстана. Он будет бороться за победу в номинации «Масштаб». Программа фестиваля включает трейл-кросс, детские забеги, концерты, соревнования по плаванию и спортивному ориентированию и многое другое. Участники состязаний, организованных на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск», могут также участвовать в образовательных активностях. Проект ориентирован как на детей, так и на взрослых.

За время существования «Ты в игре» в конкурсе приняли участие более 6600 проектов со всей России. Авторы инициатив создали даже собственное сообщество, в котором они поддерживают друг друга и делятся опытом.

А победителем первого сезона «Ты в игре» в номинации «Народное голосование» стал проект «Тропа героев» из Орловской области. «Тропа» представляет собой соревнование-кросс по пересеченной местности, где участникам необходимо преодолевать различные препятствия. Конкурс позволил проекту выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень.