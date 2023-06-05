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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Осудивший «Барселону» за видео для россиян футболист сделал фото с Медведевым

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал фото с российским теннисистом Даниилом Медведевым на испанском этапе Формулы-1.

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34-летний поляк встретился с Медведевым в паддоке команды «Феррари». При этом две недели назад Левандовски в польских СМИ публично осудил ролик от «Барселоны», в котором его одноклубники Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили российских болельщиков с завоеванием чемпионского титула.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В завершившимся сезоне нападающий провел за сине-гранатовых 45 матчей, в которых забил 33 гола и сделал восемь результативных передач.

Медведев на прошлой неделе сенсационно проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», в пяти сетах уступив бразильцу Тьяго Зайбот Уйалду (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4), занимающему 172-е место в рейтинге ATP. Следующий турнир, на котором выступит 27-летний россиянин, стартует 12 июня в нидерландском Хертогенбоше.

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