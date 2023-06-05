Осудивший «Барселону» за видео для россиян футболист сделал фото с Медведевым

34-летний поляк встретился с Медведевым в паддоке команды «Феррари». При этом две недели назад Левандовски в польских СМИ публично осудил ролик от «Барселоны», в котором его одноклубники Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили российских болельщиков с завоеванием чемпионского титула.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В завершившимся сезоне нападающий провел за сине-гранатовых 45 матчей, в которых забил 33 гола и сделал восемь результативных передач.