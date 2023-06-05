Футболист ЦСКА Кучаев женился на известной фигуристке

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и фигуристка Елена Родионова сыграли свадьбу, сообщает пресс-служба армейцев.

«Костя Кучаев и Лена Радионова теперь муж и жена! Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодоженам!» — написано в сообщении клуба.

24-летняя Елена Радионова — бронзовый призер чемпионата мира 2015, двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2015 и 2016), чемпионка России 2015 года и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).