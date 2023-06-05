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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист ЦСКА Кучаев женился на известной фигуристке

Футболист ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова сыграли свадьбу.

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и фигуристка Елена Родионова сыграли свадьбу, сообщает пресс-служба армейцев.

«Костя Кучаев и Лена Радионова теперь муж и жена! Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодоженам!» — написано в сообщении клуба.

24-летняя Елена Радионова — бронзовый призер чемпионата мира 2015, двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2015 и 2016), чемпионка России 2015 года и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

Константину Кучаеву 25 лет, он играет за ЦСКА с 2016 года. В сезоне 2022/23 Кучаев провел 14 матчей, забил 2 гола.

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