Снукеристы из Китая пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

Пожизненные дисквалификации получили Лянь Вэньбо и Ли Хан. Утверждается, что они были причастны к организации пяти договорных матчей в 2022 году, а также убеждали других спортсменов участвовать в конкретных играх. С сентября 2019-го Лянь Вэньбо и Ли Хан в нарушение правил делали ставки на матчи.

Кроме того, были дисквалифицированы еще восемь снукеристов из Китая: Лу Нин, Чэнь Цзыфань и победитель «Мастерса» Янь Бинтао — на 5 лет, Чжан Цзянькан — на 2 года и 11 месяцев, Бай Ланнин — на 2 года и 8 месяцев, Чжао Цзяньбо — на 2 года и 4 месяца, Чан Бинъюй — на 2 года, Чжао Синьтун — на 1 год и 8 месяцев. Сроки их наказания были сокращены после признания вины по различным эпизодам, связанным с договорными играми.