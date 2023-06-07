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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Снукеристы из Китая пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Лян Вэньбо и Ли Хан дисквалифицированы пожизненно. Помимо них еще 8 снукеристов, включая победителя турнира «Мастерса» 2021 года Яня Бинтао, получили длительные дисквалификации.

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Источник: Reuters

Десять китайских снукеристов дисквалифицированы за участие в договорных матчах. Об этом сообщает Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

Пожизненные дисквалификации получили Лянь Вэньбо и Ли Хан. Утверждается, что они были причастны к организации пяти договорных матчей в 2022 году, а также убеждали других спортсменов участвовать в конкретных играх. С сентября 2019-го Лянь Вэньбо и Ли Хан в нарушение правил делали ставки на матчи.

Кроме того, были дисквалифицированы еще восемь снукеристов из Китая: Лу Нин, Чэнь Цзыфань и победитель «Мастерса» Янь Бинтао — на 5 лет, Чжан Цзянькан — на 2 года и 11 месяцев, Бай Ланнин — на 2 года и 8 месяцев, Чжао Цзяньбо — на 2 года и 4 месяца, Чан Бинъюй — на 2 года, Чжао Синьтун — на 1 год и 8 месяцев. Сроки их наказания были сокращены после признания вины по различным эпизодам, связанным с договорными играми.

«Те, кто пытается нанести ущерб спорту, постоянно пытаются избежать нашего контроля. Итоги дела должны послужить уроком для всех, кто думает, что их не поймают. Если какой-либо игрок причастен к договорным матчам, он будет выявлен и подвергнут суровым санкциям», — заявил председатель WPBSA Джейсон Фергюсон.

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