От Яшина до Трусовой: выдающиеся спортивные рекорды России

1. Лев Яшин (футбол) — единственный в истории футбола вратарь-обладатель «Золотого мяча»;

2. Лариса Латынина (спортивная гимнастика) — самая титулованная женщина в истории Олимпийских игр;

3. Тамара Пресс и Ирина Пресс (легкая атлетика) — сестры легкоатлетки, выигрывавшие золото Олимпиад в различных дисциплинах;

4. Лидия Скобликова (конькобежный спорт) — первой в истории зимних Олимпиад завоевала четыре золота в индивидуальных соревнованиях в рамках одних Игр;

5. Виктор Санеев (легкая атлетика) — единственный в истории трекратный олимпийский чемпион в тройном прыжке;

6. Василий Алексеев (тяжелая атлетика) — обладатель 80 мировых рекордов;

7. Юрий Седых (легкая атлетика) — метатель молота, чей мировой рекорд держится уже больше 35 лет;

8. Владимир Чагин (автогонки) — семикратный победитель ралли «Дакар»;

9. Елена Исинбаева (легкая атлетика) — обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, действующая рекордсменка мира;

10. Светлана Ромашина (синхронное плавание) — самая титулованная синхронистка в истории спорта;

11. Дина Аверина (художественная гимнастика) — 18-кратная чемпионка мира;

12. Александра Трусова (фигурное катание) — первая в истории женщина-фигуристка, исполнившая четыре, а потом и пять четверных прыжков в одной программе.