От Яшина до Трусовой: выдающиеся спортивные рекорды России
Российские и советские спортсмены установили немало выдающихся рекордов. Редакция проекта Спорт Mail.ru выбрала 12 достижений отечественных атлетов, которые навсегда изменили мировой спорт.
Российские и советские спортсмены установили немало выдающихся рекордов. Редакция проекта Спорт Mail.ru выбрала 12 достижений отечественных атлетов, которые навсегда изменили мировой спорт.
1. Лев Яшин (футбол) — единственный в истории футбола вратарь-обладатель «Золотого мяча»;
2. Лариса Латынина (спортивная гимнастика) — самая титулованная женщина в истории Олимпийских игр;
3. Тамара Пресс и Ирина Пресс (легкая атлетика) — сестры легкоатлетки, выигрывавшие золото Олимпиад в различных дисциплинах;
4. Лидия Скобликова (конькобежный спорт) — первой в истории зимних Олимпиад завоевала четыре золота в индивидуальных соревнованиях в рамках одних Игр;
5. Виктор Санеев (легкая атлетика) — единственный в истории трекратный олимпийский чемпион в тройном прыжке;
6. Василий Алексеев (тяжелая атлетика) — обладатель 80 мировых рекордов;
7. Юрий Седых (легкая атлетика) — метатель молота, чей мировой рекорд держится уже больше 35 лет;
8. Владимир Чагин (автогонки) — семикратный победитель ралли «Дакар»;
9. Елена Исинбаева (легкая атлетика) — обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, действующая рекордсменка мира;
10. Светлана Ромашина (синхронное плавание) — самая титулованная синхронистка в истории спорта;
11. Дина Аверина (художественная гимнастика) — 18-кратная чемпионка мира;
12. Александра Трусова (фигурное катание) — первая в истории женщина-фигуристка, исполнившая четыре, а потом и пять четверных прыжков в одной программе.
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