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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

41-летний пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на странице сообщества Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в ВК.

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«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — написано в сообщении.

Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России. В мае 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей.

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