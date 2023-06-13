Российский чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — написано в сообщении.

Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России. В мае 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей.