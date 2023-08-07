Исследование: смотрят ли россияне соревнования без российских спортсменов

Уже полтора года подавляющее большинство мировых соревнований проходят без участия российских спортсменов. Исключениями стали, например, такие виды спорта как MMA и большой теннис. При этом сборная России по футболу была отстранена от заключительной стадии отбора к ЧМ-2022 и пропустит чемпионат Европы, который пройдет в следующем году. Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года пока не принято.

Мы решили узнать, каков интерес у наших читателей к различным соревнованиям и турнирам, в которых российские спортсмены не участвуют.

8% опрошенных продолжают следить за соревнованиями с тем же вниманием, что и до отстранения россиян: отсутствие соотечественников на турнирах никак не снизило интерес этих пользователей.

19% читателей сохранили интерес к любимым видам спорта, независимо от участия или неучастия россиян. 13% читателей следят только за крупнейшими международными турнирами типа чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр.

При этом подавляющее большинство респондентов, 60%, ответили, что соревнования, на которых Россия не представлена, их не интересуют вообще.