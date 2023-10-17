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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

В Японии сумоистам организовали дополнительный рейс из-за перевеса

В Японии на острове Осима проводятся традиционные соревнования по сумо.

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Источник: AP 2023

Как сообщает Japan News, сумоисты приобрели билеты из Токио и Осаки до острова Осима. Средний вес японца составляет 70 кг, тогда как средний вес борца сумо составляет 120 кг.

Из-за весовых ограничений представители авиакомпании Japan Airlines заявили, что оба самолета не смогут взять на борт необходимое количество топлива.

Авиакомпания решила выделить специальный рейс для 27 сумоистов из токийского аэропорта Ханеда.

Как заявили в авиакомпании Japan Airlines, добавление дополнительного рейса из-за ограничений по весу — редкое явление.

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