В Японии сумоистам организовали дополнительный рейс из-за перевеса

Как сообщает Japan News, сумоисты приобрели билеты из Токио и Осаки до острова Осима. Средний вес японца составляет 70 кг, тогда как средний вес борца сумо составляет 120 кг.

Из-за весовых ограничений представители авиакомпании Japan Airlines заявили, что оба самолета не смогут взять на борт необходимое количество топлива.

Авиакомпания решила выделить специальный рейс для 27 сумоистов из токийского аэропорта Ханеда.