Российские альпинисты получили награды за самые сложные и опасные восхождения

Главными критериями выбора победителей этих номинаций являются сложность пройденного маршрута и стиль восхождения: минимальное использование искусственных точек опоры, красота пути, численность команды, а также чистота (отсутствие после прохождения оставленных перил, мусора, использованного снаряжения).
Победителем в номинации «Золотой ледоруб России» стала команда из трех опытных альпинистов: Алексея Сухарева (Новосибирск), Ратмира Мухаметзянова и Александра Парфёнова (Красноярский край). Они первыми в мире взошли по центру юго-западной стены на пик Военных Топографов (6873 м) — третью по высоте вершину Тянь-Шаня. До этого на пик существовало только 4 маршрута: по северо-западному, северо-восточному или южному хребтам и по южной стене.
Обладательницами 15-й премии «Стальной ангел» стали Галина Терентьева и Ольга Лукашенко за прохождение свободным лазаньем маршрута Perestroyka Crack на пик Слесова (4240 м) расположенного в культовом альпинистском районе Памиро-Алая Каравшин. Это второе после легендарной американской Линн Хилл женское прохождение Перестройки крэк свободным лазаньем и первое прохождение россиянками маршрута экстракласса полностью свободным лазаньем. Оно предполагает преодоление скалы без использования какого-либо оборудования в качестве опоры для рук или ног, но с использованием страховки. Протяженность стенной части маршрута составляет 1060 м.