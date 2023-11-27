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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские альпинисты получили награды за самые сложные и опасные восхождения

В год своего 100-летия Федерация альпинизма России вручила спортсменам главные национальные награды — «Золотой ледоруб России» за лучшее восхождение года и «Стальной ангел» за лучшее восхождение в составе женской команды.

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Главными критериями выбора победителей этих номинаций являются сложность пройденного маршрута и стиль восхождения: минимальное использование искусственных точек опоры, красота пути, численность команды, а также чистота (отсутствие после прохождения оставленных перил, мусора, использованного снаряжения).

Победителем в номинации «Золотой ледоруб России» стала команда из трех опытных альпинистов: Алексея Сухарева (Новосибирск), Ратмира Мухаметзянова и Александра Парфёнова (Красноярский край). Они первыми в мире взошли по центру юго-западной стены на пик Военных Топографов (6873 м) — третью по высоте вершину Тянь-Шаня. До этого на пик существовало только 4 маршрута: по северо-западному, северо-восточному или южному хребтам и по южной стене.

Обладательницами 15-й премии «Стальной ангел» стали Галина Терентьева и Ольга Лукашенко за прохождение свободным лазаньем маршрута Perestroyka Crack на пик Слесова (4240 м) расположенного в культовом альпинистском районе Памиро-Алая Каравшин. Это второе после легендарной американской Линн Хилл женское прохождение Перестройки крэк свободным лазаньем и первое прохождение россиянками маршрута экстракласса полностью свободным лазаньем. Оно предполагает преодоление скалы без использования какого-либо оборудования в качестве опоры для рук или ног, но с использованием страховки. Протяженность стенной части маршрута составляет 1060 м.

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