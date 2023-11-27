Российские альпинисты получили награды за самые сложные и опасные восхождения

Главными критериями выбора победителей этих номинаций являются сложность пройденного маршрута и стиль восхождения: минимальное использование искусственных точек опоры, красота пути, численность команды, а также чистота (отсутствие после прохождения оставленных перил, мусора, использованного снаряжения).

Победителем в номинации «Золотой ледоруб России» стала команда из трех опытных альпинистов: Алексея Сухарева (Новосибирск), Ратмира Мухаметзянова и Александра Парфёнова (Красноярский край). Они первыми в мире взошли по центру юго-западной стены на пик Военных Топографов (6873 м) — третью по высоте вершину Тянь-Шаня. До этого на пик существовало только 4 маршрута: по северо-западному, северо-восточному или южному хребтам и по южной стене.