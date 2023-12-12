Испанец вогнал шар в лузу, но он вернулся на бильярдный стол
Испанский игрок в пул Давид Алькаиде совершил удар, который болельщики назвали «самым невезучим ударом» за всю историю бильярда. Об этом сообщает портал SportBible.
Испанский игрок в пул Давид Алькаиде совершил удар, который болельщики назвали «самым невезучим ударом» за всю историю бильярда. Об этом сообщает портал SportBible.
Эпизод произошел в заключительном матче Кубка Москони — ежегодного турнира по пулу (американскому бильярду) между сборными Европы и США. На столе оставалось три шара и Алькаиде пытался отправить коричневый шар в лузу. После удара испанца шар вошел в лузу, но чудесным образом выскочил обратно на стол, задев биток (белый шар).
Повторы показали, что шар вошел в лузу, но отскочил от одного из ранее забитых шаров. Согласно правилам пула, такой удар не может быть засчитан. Право на следующий удар перешло к его сопернику — американцу Шейну Вулфорду.
Удар Алькаиде привел в серьезное замешательство как зрителей турнира, так и комментаторов матча. Болельщики в соцсетях окрестили этот удар «самым невезучим» в истории бильярда, а комментатор Sky Sports в прямом эфире отметил, что это случай «один на десять миллионов».
Несмотря на курьез, который едва не стоил Алькаиде победы, испанец смог довести матч до победы и помог сборной Европы обыграть сборную США со счетом 11−3. Европейцы в четвертый раз подряд стали обладателями Кубка Москони. Всего на их счету 16 побед — на три больше, чем у родоначальников пула.
Алькаиде является одним из ведущих игроков в мировом пуле. 44-летний испанец дважды выигрывал один из самых престижных турниров в этом виде спорта World Pool Masters — в 2017 и 2019 году.