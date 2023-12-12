Испанец вогнал шар в лузу, но он вернулся на бильярдный стол

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fc28fdbb267dbc4e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239997" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод произошел в заключительном матче Кубка Москони — ежегодного турнира по пулу (американскому бильярду) между сборными Европы и США. На столе оставалось три шара и Алькаиде пытался отправить коричневый шар в лузу. После удара испанца шар вошел в лузу, но чудесным образом выскочил обратно на стол, задев биток (белый шар).

Повторы показали, что шар вошел в лузу, но отскочил от одного из ранее забитых шаров. Согласно правилам пула, такой удар не может быть засчитан. Право на следующий удар перешло к его сопернику — американцу Шейну Вулфорду.

Удар Алькаиде привел в серьезное замешательство как зрителей турнира, так и комментаторов матча. Болельщики в соцсетях окрестили этот удар «самым невезучим» в истории бильярда, а комментатор Sky Sports в прямом эфире отметил, что это случай «один на десять миллионов».

Несмотря на курьез, который едва не стоил Алькаиде победы, испанец смог довести матч до победы и помог сборной Европы обыграть сборную США со счетом 11−3. Европейцы в четвертый раз подряд стали обладателями Кубка Москони. Всего на их счету 16 побед — на три больше, чем у родоначальников пула.