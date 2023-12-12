Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Ланс
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бенфика
Хоккей. НХЛ
13.12
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.12
Питтсбург
Аризона
Хоккей. НХЛ
13.12
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Калгари
65
Хоккей. НХЛ
13.12
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
Детройт
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Детройт
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Торонто
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Аризона
52
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанец вогнал шар в лузу, но он вернулся на бильярдный стол

Испанский игрок в пул Давид Алькаиде совершил удар, который болельщики назвали «самым невезучим ударом» за всю историю бильярда. Об этом сообщает портал SportBible.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод произошел в заключительном матче Кубка Москони — ежегодного турнира по пулу (американскому бильярду) между сборными Европы и США. На столе оставалось три шара и Алькаиде пытался отправить коричневый шар в лузу. После удара испанца шар вошел в лузу, но чудесным образом выскочил обратно на стол, задев биток (белый шар).

Повторы показали, что шар вошел в лузу, но отскочил от одного из ранее забитых шаров. Согласно правилам пула, такой удар не может быть засчитан. Право на следующий удар перешло к его сопернику — американцу Шейну Вулфорду.

Удар Алькаиде привел в серьезное замешательство как зрителей турнира, так и комментаторов матча. Болельщики в соцсетях окрестили этот удар «самым невезучим» в истории бильярда, а комментатор Sky Sports в прямом эфире отметил, что это случай «один на десять миллионов».

Несмотря на курьез, который едва не стоил Алькаиде победы, испанец смог довести матч до победы и помог сборной Европы обыграть сборную США со счетом 11−3. Европейцы в четвертый раз подряд стали обладателями Кубка Москони. Всего на их счету 16 побед — на три больше, чем у родоначальников пула.

Алькаиде является одним из ведущих игроков в мировом пуле. 44-летний испанец дважды выигрывал один из самых престижных турниров в этом виде спорта World Pool Masters — в 2017 и 2019 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» объявил о переходе российского нападающего из НХЛ
В Нидерландах выпустят банкноту с Деннисом Бергкампом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь