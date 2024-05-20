В Иране отменили спортивные мероприятия из-за гибели президента
Все спортивные мероприятия в Иране отменены в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщает IRNA.
Все спортивные мероприятия в Иране отменены в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета, сообщает IRNA.
«Приказом министра по делам молодежи и спорта все соревнования на этой неделе отменены», — привоит слова заместителя министра спорта исламской республики Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна IRNA.
Вчера, 19 мая, вертолет в котором летел Раиси и высокопоставленные иранские чиновники разбился в горах, в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Обгоревшие обломки летательного аппарата нашли утром 20 мая. Два других вертолета из кортежа президента благополучно приземлились.
После крушения вертолета президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные российские военные и чиновники встретились с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Путин пообещал оказать всю необходимую помощь, рассказал посол агенству IRNA. В район падения вертолета направили два самолета МЧС со спасателями.