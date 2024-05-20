В Иране отменили спортивные мероприятия из-за гибели президента

«Приказом министра по делам молодежи и спорта все соревнования на этой неделе отменены», — привоит слова заместителя министра спорта исламской республики Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна IRNA.

Вчера, 19 мая, вертолет в котором летел Раиси и высокопоставленные иранские чиновники разбился в горах, в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Обгоревшие обломки летательного аппарата нашли утром 20 мая. Два других вертолета из кортежа президента благополучно приземлились.