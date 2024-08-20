Как правильно играть в боулинг: техника идеального броска

Хоть боулинг и не относится к особо травмирующим видам спорта, соблюдать технику безопасности все равно необходимо. Так, ни в коем случае не нужно размахивать шаром или поднимать его над головой. Не опускайте пальцы в возвратный механизм и не отпускайте шар до того, как поднимется штанга пинспоттера. Несмотря на то, что технику безопасности мы поставили на последний пункт, на самом деле — это первый урок для тех, кто хочет узнать, как играть в боулинг хорошо.