Как правильно играть в боулинг: техника идеального броска

Боулинг — игра, которая отлично подходит для совместного отдыха с друзьями. Но, как и в любой дисциплине, тут имеются свои нюансы: размеры шаров, кегель, техника выполнения броска. Мы подробно расскажем, как играть в боулинг и делать это правильно.
Что такое боулинг
Это игра, где участники сбивают шарами кегли на расстоянии. Играют участники на дорожке из твердой древесины или уретана (18,2 метра в длину и 1,6 в ширину). Взяв шар для боулинга, участнику нужно бросить его по дорожке и сбить кегли. Обычно их 10, и установлены они в четыре ряда, начиная с одной. Стандартный шар для боулинга весит от 4,5 до 7,2 килограммов. В нем имеются три отверстия для пальцев: указательного, среднего и большого.
По бокам дорожек расположены желоба, попадая в которые мяч покидает игру. Шар возвращается игроку через конвейерную установку под дорожкой.
Это современная версия игры, но правила формировались не одно десятилетие.
История возникновения
Предметы, которые напоминают кегли и шары для боулинга археологи находили во многих местах планеты, поэтому точное месторождение дисциплины угадать сложно. Какая-то версия игры была распространена в Древнем Египте, во что-то похожее играли в Германии в третьем столетии нашей эры. Несмотря на это, родиной игры принято считать Америку, ведь именно там вид спорта сформировался и прочно вошел в культуру человека.
Общепринятые для игры в боулинг правила были сформированы в 19 веке. Речь идет о стандартных размерах шаров, кегель и их количестве. В Россию боулинг пришёл только в следующем столетии. Но, так или иначе, сегодня в него играют по всему миру, проводя досуг в компании.
Цель игры
Цель игры достаточно простая: игроку нужно набрать большее чем соперник, количество очков, сбивая кегли. На это у игрока есть определенное количество попыток. Партия заканчивается после 10 фреймов (этапов), максимально игрок может «выбить» 300 очков.
Основные термины в боулинге
Как хорошо играть в боулинг, если вы не знаете основ и путаете одно с другим? У всего есть название — составные боулинга в этом плане не исключение. Вот основной список элементов игры с их описанием.
|Фрейм
|Это этап игры. Боулинг разделен на 10 фреймов, в каждом из которых у игрока есть две попытки сбить все кегли.
|Страйк
|Идеальный бросок, когда игрок сразу сбивает все 10 кегель одним ударом.
|Спэр
|Результат, при котором за один фрейм сбиваются все кегли с двух попыток.
|Сплит
|Особенная комбинация спэра, когда после первого броска на линии остаются далеко стоящие друг от друга кегли, которые удалось сбить вторым ударом.
|«Ножки кровати»
|Сплит, при котором после броска остаются кегли № 7 и № 10. Считается самым сложным в игре.
|Гаттербол
|Неудачно брошенный шар, который скатывается с дорожки в желоб.
|Карман
|Расстояние между первой и второй или между первой и третьей кеглями.
|Открытый фрейм
|Это ход, при котором игроку не удалось сбить все кегли двумя ударами.
|Фол
|Ситуация, когда игрок совершил заступ за дорожку.
|Зона разбега
|Передняя часть дорожки для боулинга, ограниченная линией заступа.
|Пинспоттер
|Машина для установки кегель.
|Возвратник
|Система возврата шаров.
|Номер шара
|Обозначает вес шара в фунтах. Подбирается индивидуально для каждого участника.
|Детские бамперы
|Боковые отбойники, которые не позволяют попасть шару в желоб. Их устанавливают по желанию игроков.
Как выбрать шар для броска
Все шары в боулинге имеют разные размеры и вес, чтобы каждый человек мог выбрать наиболее подходящий для себя. Главное — удобство и комфорт игрока. Шар должен хорошо лежать в руке, не быть слишком тяжелым. Попробуйте подержать шар в течение пяти секунд. Если вашим пальцам комфортно, в руке отсутствуют болевые ощущения — идите выбивать кегли именно этим шаром. Все просто: как играть в боулинг детям? Нужно взять шар поменьше. Как играть в боулинг взрослым? Возьмите более крупный шар, или небольшой, если вам так лучше.
Система подсчета очков
За каждый фрейм в боулинге можно получить разное количество очков. Всё зависит от того, насколько точным получился удар. Вот как начисляются баллы спортсменам.
|Страйк
|Сделав страйк, игрок получает 10 очков после первого же удара во фрейме. Плюсуются к этому результату кегли, сбитые в следующих двух бросках нового фрейма.
|Спэр
|В этом случае игрок получает 10 очков плюс еще количество очков, равное сбитым кеглям в первом броске нового фрейма.
|Тройной страйк
|Если игроку удалось три раза выбить страйк, первый бросок оценивается в 30 очков, второй – в 20, третий оценивается стандартно.
|Четвертый страйк
|Выполнив четвертый страйк подряд, игрок получает дополнительные 10 очков ко второму страйку из серии.
|Открытый фрейм
|Если игрок не смог сбить все кегли, он получает столько очков, сколько снарядов упали после броска.
|Последний фрейм
|Если за две попытки в финальном фрейме игрок выбивает все кегли, он получает 10 очков и право на дополнительный бросок. Комбинации стайк или спэр в этом случае дополнительных баллов не дают.
Пошаговая техника броска
Для того чтобы понять, как научиться играть в боулинг, нужно разобраться с техникой броска. Потому что это практически все, что нужно уметь в игре. Добиться успехов поможет правильное и точное исполнение своей попытки.
1. Исходное положение
Самое главное — встать и соблюдать равновесие. Основных позиций три, но единого мнения на счет самой лучшей в мире на сегодняшний день нет.
- Тело расположено вертикально, а шар игрок держит на уровне подбородка.
- Корпус может быть чуть наклонен вперед, шар — на уровне пояса.
- Полуприсед. В этом случае игрок либо держит шар на уровне пояса, либо чуть ниже и дальше от тела.
2. Хват шара
Стандартный хват шара выглядит следующим образом: большой палец погружается в шар полностью, средний и безымянный — до второго сустава. Мизинец и указательный палец должны свободно лежать на шаре, ладонь может немного соприкасаться с поверхностью.
Есть игроки, которые держать шары полухватом (средний и безымянный пальцы погружены в шар до точки между первым и вторым суставами). Также встречаются ситуации, когда шар держат только кончиками пальцев. Выбирайте любой подходящий вам способ.
3. Разбег
Во время разбега важно определить, при каком количестве шагов ваше тело двигается наиболее естественно. Необходимо передать шару скорость, которую вы набираете. Разбег может быть от трех до пяти шагов. Шагать при этом нужно от пятки на носок. Последний шаг — скользящий.
4. Бросок
Во время правильного броска размах должен доходить до уровня плеч. Шар выпускается из рук на последнем шаге в момент скольжения. Перед броском снаряд должен пройти мимо щиколотки скользящей ноги. Для этого следует немного согнуть колено на последнем шаге. Тело можно наклонить на 15−20 градусов вперед.
5. Завершение броска
Завершая бросок, игроку нужно поднять руку с точки отпускания шара вверх, на уровень плеч или выше. Рука должна быть направлена строго вперед. Это помогает сохранить равновесие.
Посмотрите видео, чтобы разобраться как играть в боулинг. Техника броска показана тут:
Как играть, чтобы выиграть: секреты для новичков
В боулинге присутствуют лайфхаки, способные помочь вам в достижении положительного результата. Следуйте им, и рано или поздно сами сможете рассказать друзьям, как правильно играть в боулинг.
1. Правильный выбор мишени
Мишенью во время броска игрок может выбрать кеглю, определенную точку или воспользоваться линейным подходом. Исполняя первый прием, игрок мысленно проводит линию от себя к пространству между первой и третьей кеглями, пытаясь попасть туда.
Также можно отметить точку на дорожке, через которую должен пройти шар. Линейный подход — это попытка объединить первые два способа.
2. Используйте специальную обувь
Обувь для игры в боулинг должна быть удобной. Подошва при этом нужна идеально гладкая, чтобы обеспечить нужное скольжение. Конечно же, ботинки должны соответствовать размеру ноги.
3. Используйте усиленный шаг
Предпоследний шаг перед броском должен быть усиленным для хорошего попадания. Это позволит вам получить нужный импульс. Правильное использование инерции сделает выпуск шара более сильным. Главное — держите равновесие!
4. Техника безопасности
Хоть боулинг и не относится к особо травмирующим видам спорта, соблюдать технику безопасности все равно необходимо. Так, ни в коем случае не нужно размахивать шаром или поднимать его над головой. Не опускайте пальцы в возвратный механизм и не отпускайте шар до того, как поднимется штанга пинспоттера. Несмотря на то, что технику безопасности мы поставили на последний пункт, на самом деле — это первый урок для тех, кто хочет узнать, как играть в боулинг хорошо.
Вопросы и ответы
Вот список самых популярных вопросов о боулинге и ответы на них. Они помогут разобраться, как играть в боулинг новичку или более искушенному любителю.
Как играть в боулинг с длинными ногтями?
Маникюр — это красиво, но есть мнение, что в боулинге это скорее минус, чем плюс. Длинные ногти, действительно, могут осложнить игру, или сломаться во время броска. Этого можно избежать, используя полухват, то есть, не до конца опускать пальцы в шар для боулинга. Или же вы можете играть более крупным шаром. Главное — чтобы вам было комфортно бросать его в кегли.
Как лучше одеться в боулинг?
Одежда должна быть удобной. Соответственно, лучший выбор — это спортивный костюм и специальная обувь. Это поможет вам избежать неловких моментов и полностью сосредоточиться на игре.
Зачем в боулинге выдают специальную обувь?
Для удобства и безопасности игрока. Обычно в боулинге выдают обувь с подошвой из жесткой кожи или винила. Эти материалы увеличивают сцепление с дорожкой и помогают игроку держать равновесие. Если вам кажется, что вам выдали неудобную или некачественную обувь — обязательно попросите ее заменить.
Сколько нужно уроков, чтобы освоить игру в боулинг?
Каждому свое. Игра не относится к сложным видам спорта, поэтому выбить свой первый страйк вы, вероятно, сможете уже в первый вечер игры. Однако, делать это на регулярной основе, не спрашивая счёт, анализируя ход игры, помогут только регулярные занятия. Сколько их будет — зависит только от вас.