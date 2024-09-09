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МОК сделал приложение для поиска талантливых детей-спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал приложение на основе искусственного интеллекта, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта. Об этом сообщает Aftonbladet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

По информации источника, родители через приложение смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит его действия.

Если ИИ обнаружит у ребенка признаки спортивного таланта, то информацию о нем отправят в олимпийский комитет страны, где будет приниматься решение о привлечении ребенка к конкретному виду спорта или программе развития.

Отмечается, что приложение уже тестируется в Сенегале, где в 2026 году пройдут Юношеские олимпийские игры. Когда приложение будет доступно для использования в других странах пока неизвестно.