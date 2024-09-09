МОК сделал приложение для поиска талантливых детей-спортсменов

По информации источника, родители через приложение смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит его действия.
Если ИИ обнаружит у ребенка признаки спортивного таланта, то информацию о нем отправят в олимпийский комитет страны, где будет приниматься решение о привлечении ребенка к конкретному виду спорта или программе развития.
Отмечается, что приложение уже тестируется в Сенегале, где в 2026 году пройдут Юношеские олимпийские игры. Когда приложение будет доступно для использования в других странах пока неизвестно.