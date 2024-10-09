Альпинистка Пекова первой из россиян покорила все высочайшие горы Земли

Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира, 18 из них — без баллонов кислорода. Первым был легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер (период восхождения — 1970—1986). Пекова затратила на все восхождения менее полутора лет, на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на 3 — в этом.