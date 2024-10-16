В Японии прошел чемпионат по расслаблению и умиротворению: видео

Каждый участник чемпионата должен был надеть одежду, которая отражала бы черты его профессии. Соревноваться можно было как индивидуально, так и в рамках «командного зачета». Победителей выбрали по самому низкому и стабильному пульсу — они были награждены путевками на загородную базу отдыха.