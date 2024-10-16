В Японии прошел чемпионат по расслаблению и умиротворению: видео

В соревновании приняли участие 528 человек. Им требовалось пролежать в полностью расслабленном состоянии на протяжении 90 минут. При этом участникам запрещалось использовать смартфоны, читать, разговаривать и смотреть на часы. Также им не позволялось смеяться, разговаривать и засыпать. За нарушения судьями выписывались желтые и красные карточки.
Каждый участник чемпионата должен был надеть одежду, которая отражала бы черты его профессии. Соревноваться можно было как индивидуально, так и в рамках «командного зачета». Победителей выбрали по самому низкому и стабильному пульсу — они были награждены путевками на загородную базу отдыха.