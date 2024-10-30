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Как хорошо вы знаете легендарных тренеров: проверьте себя

Ежегодно 30 октября в России отмечается День тренера.

Отец, наставник, учитель, главный человек в жизни любого спортсмена. Все эти достойные слова относятся к тренеру. Фигуре, которая обычно стоит в тени славы своего ученика. Роль тренера в жизни спортсмена невозможно переоценить. Тренер — это не просто профессия, а истинное призвание, требующее не только знаний в области спорта, но и глубокого понимания человеческой природы и мотивации. Многие выдающиеся спортсмены всегда выражают слова благодарности за свои достижения, в первую очередь, своим наставникам.

Давайте проверим знаете ли в каком виде спорта работали одни из самых выдающихся тренеров в истории?