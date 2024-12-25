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Обвиняемые в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» получили срок

25 декабря суд вынес решение — виновные в изнасиловании получили до девяти лет колонии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Telegram-канале столичной прокуратуры, два фигуранта дела об изнасиловании женщины на севере Москвы получили по девять лет колонии общего режима, третий приговорен к четырем годам заключения. Отмечается, что прокурор просил суд назначить каждому по 9,5 лет колонии общего режима.

Ранее телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки сообщала об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ». СМИ писали, что произошло это рядом с телецентром «Останкино» в ночь на 6 июля, когда девушка возвращалась с работы. По подозрению в преступлении были задержаны трое граждан Узбекистана.

«Один из осужденных толкнул потерпевшую в спину, отчего она упала на землю, после чего двое надругались над женщиной, а третий наблюдал за окружающей обстановкой, повторяя, что тоже собирается совершить тяжкое преступление. Пострадавшая сумела вырваться от нападавших и убежать», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.