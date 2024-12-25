Обвиняемые в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» получили срок

«Один из осужденных толкнул потерпевшую в спину, отчего она упала на землю, после чего двое надругались над женщиной, а третий наблюдал за окружающей обстановкой, повторяя, что тоже собирается совершить тяжкое преступление. Пострадавшая сумела вырваться от нападавших и убежать», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.