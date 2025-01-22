10 самых необычных спортивных трофеев

На теннисном турнире в бельгийском Антверпене вручали приз в виде ракетки весом более 4 кг из из чистого золота с 1702 бриллиантами. Организаторы турнира заявили, что трофей достанется тому, кто сможет трижды выиграть соревнования в течение пяти лет. Среди мужчин это удалось сделать представителю Чехии Ивану Лендлу, а у женщин ракетку завоевала француженка Амели Моресмо.