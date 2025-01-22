10 самых необычных спортивных трофеев

Урна с «прахом»
The Ashes — серия матчей по крикету между сборными Англии и Австралии. В 1882 году в Лондоне прошли первые тестовые матчи между командами. После победы сборной Австралии в британских газетах появились заголовки: «Английский крикет умер, тело кремировали и увезли в Австралию».
Спустя год состоялся реванш, где победу одержала сборная Англии. Игроки отправились домой с урной с «прахом австралийского крикета».
Позднее трофей поместили в музей, а спортсмены выигрывали копию награды, которая в ХХ веке стала хрустальной.
Чаша с драконами
Чемпион Уэльса по футболу получает чашу с мифическими валлийскими драконами — Cymru Premier Trophy. Этот дракон также изображен на флаге страны и на эмблеме национальной футбольной команды.
Булыжник на «Париж — Рубе»
Организаторы одной из самых престижных однодневных велогонок в мире, которая проходит во Франции более 120 лет — «Париж — Рубе», вручают победителю булыжник с мостовой по которой едут спортсмены. Пятая часть пути из 250 км трассы проходит по участкам с крупной брусчаткой.
Золотая ракетка
На теннисном турнире в бельгийском Антверпене вручали приз в виде ракетки весом более 4 кг из из чистого золота с 1702 бриллиантами. Организаторы турнира заявили, что трофей достанется тому, кто сможет трижды выиграть соревнования в течение пяти лет. Среди мужчин это удалось сделать представителю Чехии Ивану Лендлу, а у женщин ракетку завоевала француженка Амели Моресмо.
Альпийская корова
Во французском Валь-д'Изере на этапе по горнолыжному скоростному спуску победителя награждают настоящей коровой. Спортсмены делают фото с животным и возвращают организатором соревнований. Олимпийская чемпионка Ванкувера американка Линдси Вонн в 2005 году нарушила традицию. Она захотела забрать корову, вместо того, чтобы получить приз в $5 тысяч. Вонн назвала корову Олимп.
Напольные часы
Уже 60 лет победителю гонки NASCAR на легендарной трассе «Мартинсвилль» в американской Вирджинии вручают напольные часы дедушки нынешнего владельца автодрома. Впервые часы подарили гонщику в 1964 году. Традиция сохраняется по сей день.
Чаша с картофелем
В американском студенческом футболе одним из самых необычных трофеев является чаша с картофелем из штата Айдахо. Игра между победителями конференций MWC и MAC проводится ежегодно с 1997 года на стадионе Albertsons Stadium в кампусе Университета штата Бойсе. Тренера чемпионов обсыпают тем же картофелем, только в обжаренном виде.
Колесо от повозки
Еще один необычный трофей в американском студенческом футболе разыгрывают игроки команды из Акронского университета в штате Огайо Akron Zips и команда из Университета города Кент Golden Flashes. Победитель матча получает колесо от повозки, которая по легенде принадлежала основателю университета Акрона.
Кубок в гонке «Инди-500»
Победителю гонки 500 миль Индианаполиса достается трофей Борг-Уорнер, который вручается с 1936 года. Кубок высотой 163 сантиметра весит 69 килограмм. На трофее изображены чемпионы разных лет. Каждый год Борг-Уорнер увеличивается в размерах, чтобы вместить портреты победителей. Кубок находится на постоянном хранении в Музее автодрома в Индианаполисе, а победитель получает маленькую копию.
Золотой кинжал
На турнире по гольфу в Марокко победителю вручают золотой кинжал инкрустированный драгоценными камнями, а также $320 тысяч призовых. Соревнования проводит сын короля Марокко Хасана II принц Мулай Рашид.
Пушка Джона Фримонта
Третий трофей из американского студенческого футбола в нашей подборке. Копия пушки американского исследователя Джона Фримонта вручается победителю матча «Битва за Неваду». В игре принимают участие команды из университетов штата Невада Nevada Wolf Pack и UNLV Rebels. До 1999 года после каждого тачдауна из пушки раздавался выстрел.