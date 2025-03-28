Как заточить коньки в домашних условиях: руководство для любителей катания на льду

Точить коньки необходимо для их надежного сцепления со льдом — это позволит уверенно скользить и выполнять маневры. Острые лезвия дают больший контроль над движениями, облегчают повороты и остановки, что особенно важно в фигурном катании и хоккее. Кроме того, изношенные или неправильно заточенные коньки могут привести к падениям и травмам. Регулярная и правильная заточка снижает этот риск, а также уменьшает напряжение в ногах. Спортсмен может дольше кататься без усталости и не прилагать лишние усилия для поддержания скорости. Также правильный уход за лезвиями помогает продлить их срок службы.