Упражнения на мышцы груди

Разминка Обязательная часть для тренировок в зале и домашних занятий. Позволяет разогреть мышцы, подготовить их к нагрузкам и избежать травм



Частота и интенсивность тренировок

Зависят от целей, которых вы стремитесь достичь.

Цель: увеличить мышечную массу. Выполняйте три–четыре сета по 8–12 повторений.

Цель: развить максимальную силу и мощность. Выполняйте три–пять сетов по одному–пять повторений.

Цель: повысить выносливость мышц. Выполняйте для–три сета по 12–20 повторений.



Отдых Один из важнейших факторов для эффективной прокачки груди. В перерывах между тренировками мышцы восстанавливаются и укрепляются



Место тренировки Занятия в зале позволяют более интенсивно проработать мышцы груди за счет профессионального инвентаря и тренажеров. Домашние тренировки помогают поддерживать форму

