Шахбокс: искусство интеллекта и силы на одном ринге

Настоящий бум популярности шахбокса начался в 2010-х годах. Симбиоз интеллекта и физической силы начал привлекать все больше внимания по всему миру. В 2011 году свои национальные организации шахматного бокса создали Индия и Иран, а поединки атлетов стали проходить уже в Азии и Америке. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос на зрелищные соревнования, в 2014 году появилась профессиональная лига Chess Boxing Global Marketing, взявшая на себя организацию и проведение масштабных турниров по шахбоксу.