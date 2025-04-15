Вакуум живота: как правильно делать, чтобы похудеть

Для новичков оптимальная частота — один раз в день по три-пять повторений. Этого достаточно, чтобы мышцы начали адаптироваться к нагрузке, а техника — закрепляться. Со временем можно увеличить частоту до двух раз в день: утром натощак и вечером, через несколько часов после еды.