5 упражнений моделей Victoria’s Secret, которые реально меняют тело

В этой подборке — пять упражнений, которые входят в тренировки Беллы Хадид, Кендалл Дженнер, Адрианы Лимы и других звезд Victoria’s Secret. Каждое из них помогает моделям оставаться в форме: сохранять рельеф без излишнего объема, держать спину ровной, а походку легкой. Мы разберем, как именно работают эти движения, какие зоны они прокачивают и почему дают такой великолепный результат.