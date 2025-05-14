Как похудеть на степпере: схема тренировок, которая реально работает

Этот метод — настоящий турбо-режим для метаболизма: короткие всплески нагрузки заставляют организм сжигать калории не только во время тренировки, но и в течение нескольких часов после нее. Все дело в эффекте «дожигания» (EPOC): после интенсивной работы телу нужно больше энергии на восстановление, и метаболизм остается ускоренным даже в покое. В результате вы получите ускоренное сжигание жира, улучшение работы сердца и повышение выносливости, заметив, что вес уходит быстрее, а вы способны на большее.