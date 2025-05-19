Сушка для обычных людей: как модели и блогеры экстремально худеют перед съемками

Многие из нас вздыхали, глядя на безупречные фигуры моделей или фитнес-див в соцсетях. Стройные, подтянутые, с идеальными фигурами и лицами. За этой впечатляющей формой нередко стоит особый подход к питанию и тренировкам, который в их кругах называют «сушкой». Давайте посмотрим, на что идут знаменитости ради эффектных фото, и решим, подходит ли такой способ обычным людям, которые просто хотят хорошо выглядеть каждый день, а не только для вспышек фотокамер.