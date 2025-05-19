Сушка для обычных людей: как модели и блогеры экстремально худеют перед съемками

Многие из нас вздыхали, глядя на безупречные фигуры моделей или фитнес-див в соцсетях. Стройные, подтянутые, с идеальными фигурами и лицами. За этой впечатляющей формой нередко стоит особый подход к питанию и тренировкам, который в их кругах называют «сушкой». Давайте посмотрим, на что идут знаменитости ради эффектных фото, и решим, подходит ли такой способ обычным людям, которые просто хотят хорошо выглядеть каждый день, а не только для вспышек фотокамер.
Виктория Боня: убирает соль и сахар за неделю до выхода
Звезда соцсетей и частая гостья красных дорожек, Виктория Боня, не скрывает, что перед знаковыми событиями, вроде Каннского фестиваля, прибегает к экспресс-методам. Ее главная задача — не столько похудеть, сколько убрать отеки и сделать лицо более точеным. Для этого примерно за неделю до «часа Х» Виктория кардинально меняет рацион.
В одном из интервью она поделилась: «Перед Каннами я перехожу на рыбу, овощи и воду. Главное — убрать отеки и “подтянуть” лицо». Соль и сахар полностью исчезают из ее меню. Рыба, приготовленная на пару, свежие овощи и много чистой воды — вот меню Виктории. Такой подход, по словам Бони, помогает «слить» лишнюю воду, делая кожу визуально более упругой и контуры тела четче.
Юлия Белая: садится на курицу и брокколи перед съемкой
Блогер и экс-участница реалити-шоу Юлия Белая тоже не понаслышке знает, что такое подготовка к ответственным съемкам, особенно если предстоит позировать в купальнике. Ее метод «сушки» довольно жесткий.
Как-то в соцсетях она рассказала, что за пять дней до фотосессии полностью исключает фрукты — считает, что они могут провоцировать отечность. Основу ее рациона в этот период составляют отварная куриная грудка и брокколи. Никаких излишеств. Кроме того, Юлия удваивает кардионагрузки, добавляя по тренировке утром и вечером.
«Это непросто, но когда видишь результат на фото, понимаешь, что оно того стоило», — признавалась она, намекая, что такой марафон требует недюжинной силы воли и не является повседневной нормой.
Екатерина Усманова: уходит в сушку перед соревнованиями
Для фитнес-бикинистки Екатерины Усмановой «сушка» — это не просто подготовка к фотосессии, а обязательный этап перед выходом на соревновательный подиум. Здесь цель — добиться максимального рельефа мышц, сведя процент подкожного жира к минимуму.
В своих интервью Екатерина рассказывала, что ее предсоревновательная «сушка» — это 2−3 недели строжайшей дисциплины. Рацион в это время состоит преимущественно из белка, жиры и углеводы урезаются до предела.
«Каждый грамм на счету, это настоящий тест на выносливость, и не только физическую, но и психологическую», — делилась она. Но, что очень важно, Екатерина всегда акцентирует внимание на грамотном «выходе» из такого режима после соревнований. Постепенное возвращение к сбалансированному питанию — залог сохранения здоровья.
Марина Булаткина: делает лимфодренаж и убирает отеки
Удивительно, но «сушка» — это не только про экстремальную стройность. Модель plus-size Марина Булаткина на своем примере показывает, что и при пышных формах важно подготовить тело к съемке. Ее цель — не столько похудеть, сколько убрать отечность и сделать кожу более плотной, упругой.
«Даже если у тебя нестандартные параметры, важно, чтобы тело выглядело подтянуто, без лишней рыхлости, особенно под студийным светом», — объясняет Марина. Ее методы более мягкие: она сокращает потребление соли, пьет больше воды и активно использует лимфодренажный массаж. Это помогает вывести лишнюю жидкость и улучшить общий тонус кожи, чтобы на фотографиях все выглядело безупречно.
Диетологи и тренеры — о том, почему «сушка» не подходит для повседневной жизни
Несмотря на то, что «сушка» может дать быстрый видимый эффект, специалисты в один голос твердят: это не стратегия для обычной жизни. Известный российский диетолог Альбина Комиссарова не раз отмечала, что экстремальные диеты, направленные на быстрое обезвоживание и резкое сокращение калорий, приводят в первую очередь к потере воды и мышечной массы, а не жира. «Вы видите цифры на весах, объемы уходят, но это временный эффект, который достигается высокой ценой для организма», — поясняет доктор Комиссарова.
Тренеры добавляют, что такие «качели» с весом и питанием без последующего грамотного восстановления могут серьезно ударить по гормональному фону, особенно женскому. Нарушение цикла, проблемы с кожей, волосами, упадок сил — вот лишь некоторые из возможных последствий. «Сушка» — это инструмент для спортсменов и моделей на очень короткий период, под конкретную задачу.
«Сушка» — это своего рода «спецоперация» для тела, когда нужно выглядеть на все сто в конкретный момент. Если ваша цель — не секундный триумф, а долгосрочная стройность и хорошее самочувствие, то лучше выбрать путь сбалансированного питания, регулярной физической активности и гармонии с собой. А секреты звезд пусть остаются для особых случаев, и только с большой осторожностью.
Автор Катерина Уварова